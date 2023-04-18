許正宇：逾80宗虛擬資產企業有意在港拓展業務

財經事務及庫務局局長許正宇正在英國倫敦外訪，並出席國際金融科技展覽Innovate Finance Global Summit (IFGS) 2023，向世界各地的業界領袖介紹香港金融科技的最新發展和成就，為香港開拓更多合作機遇。

他表示，近年香港在金融科技領域發展迅速，是亞洲區內最具活力的金融科技生態圈之一。特區政府和監管機構銳意為市場提供適切監管，讓Web3和虛擬資產在港穩步發展。目前正在構建新的監管框架，要求申領牌照的虛擬資產交易所遵守反洗錢、反恐怖分子融資和投資者保護等方面的要求。此外，金融管理局亦於今年初發布了有關穩定幣討論文件的諮詢總結，預計將在2023/24年實施監管安排。

許正宇指，隨着政府公布一系列政策方向，截至今年2月底，已有超過80家虛擬資產相關公司表示有興趣在香港拓展業務。政府樂見市場對香港金融科技前景充滿信心，期望更多來自世界各地的企業來港發展。他又提到，港府將於今年11月初舉行年度盛事香港金融科技周，並邀請當地人士來港參與，親身了解和感受香港金融創新的發展及氛圍。