小米發布具Leica光學四攝手機　售價5999元人幣起

董事長兼首席執行官雷軍表示，小米與Leica全面深度合作，用Leica光學的標準，做出了最完美的移動攝影光學系統。Xiaomi 13 Ultra不只是一款全新人文影像專業旗艦手機的發布，更是小米影像戰略升級的「第二章」。

小米稱，Xiaomi 13 Ultra是其有史以來最強大的影像旗艦，具備全焦段Leica光學四攝，一英寸可變光圈，2K專業超色準屏幕，實現影像全面提升。Xiaomi 13 Ultra首度實現了Leica光學鏡頭小型化的重大突破，Leica與小米一同打造出移動影像領域迄今為止最完美的LeicaSummicron鏡頭，做到了光學性能、小體積、大光圈以及經久耐用的最佳平衡。同時，新型號搭載高通第二代驍龍(SnapDragon)8移動平台，配合自研環形冷泵與澎湃電池管理系統，提供持久動力。

Xiaomi 13 Ultra共有黑色、白色、橄欖綠3種顏色，並提供多種儲存容量版本，其中12G+256G售價5,999元人民幣(下同），16G+512G售6,499元，16G+1T售7,299元，即日起在小米商城、小米之家、小米天貓官方店以及小米京東旗艦店等官方渠道開啟預約，4月21日開售。