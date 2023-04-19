東方日報B1：炒樓絕迹　地產界促撤辣

近年疫情令經濟及樓市處於捱打局面，樓價已從高位回落相當幅度，市場質疑樓市辣招的存在價值。香港地產建設商會執行委員會主席梁志堅認為，現時已沒有炒賣活動，辣招已名存實亡，形容為「阻住地球轉」，即使不一次性撤辣，也應該逐步放寬。

樓市辣招已實施10多年時間，當初推行目的在於遏止炒風，但目前樓市已沒有人炒樓，而辣招未能明顯增加稅收之餘，反而打擊有意置業的人士，故有關措施已完成使命，當局應該考慮取消。而政府一方面銳意招攬人才，但卻要住滿7年才獲退稅，幫助不大。

梁志堅指出，香港經濟過去3年受到疫情打擊，需要時間慢慢復甦，目前樓市表現一般，但估計9月市況會有較明顯反彈。然而，社會不要只關注地產市場，而是整體經濟，因為當經濟好，樓市才會好。

對於補地價回落、地價下跌及流標狀況，他指出，發展商向來對地價最敏感，知道市況不好時，投地便會更小心。而政府就賣地計劃的土地加入不同條款，如規定提供青年宿舍等，相信政府已權衡利弊，料地價會平穩發展。

此外，大型代理同樣認為應取消樓市辣招。中原地產亞太區住宅部總裁陳永傑表示，雖然樓價上升，但在樓市辣招下二手交投一直低企，形成價格「乾升」局面，各種稅項已不合時宜，希望政府不要坐視不理。他建議撤辣，並進一步放寬壓力測試，以激活樓市成交，對引入海外人才也有正面幫助。

美聯住宅部行政總裁(港澳)布少明亦稱，樓市辣招經已過時，現時沒有炒風，惟辣稅卻鎖死盤源，窒礙市場換樓鏈，亦令部分有資金周轉需要的業主難以賣樓套現，各種辣稅都有撤銷必要，其中額外印花稅應是最優先取消的稅項。

事實上，近年辣招稅已大減，根據稅務局資料，在2022至2023年財政年度，各項物業辣招稅成交僅2,786宗，總稅款約57.5億元，較對上一個年度大跌約46%及約55.3%。期內針對短炒住宅需付的額外印花稅成交僅錄209宗，創有紀錄以來新低，涉及稅額約1.37億元。

利嘉閣資料顯示，2021至2022年財政年度二手住宅錄約41,295宗買賣登記，同期涉及的額外印花稅成交所佔比例僅約0.5%，有關比率按年減約0.15個百分點，維持不足1%水平。這反映樓市短炒情況已幾近絕迹。

此外，亦有代理認為樓市仍存有隱憂，世邦魏理仕香港發布最新住宅報告，該行估值及諮詢服務部資深董事郭偉恩指，3月下旬全球銀行業動盪，導致金融及銀行的不確定性，或影響住宅物業投資情緒，即使樓價有所反彈，但預計短期內價格仍會偏軟。

他預計，發展商於未來數月會積極推售更多貨尾單位，並以優惠價吸引買家，故新盤將繼續主導市場，影響二手市場的價格及交投量。