【東方日報產評】樓市辣招故步封　劣政禍港患無窮

今年以來，香港已走出疫情，重啟經濟，但始終外圍經濟景氣欠佳，且近年不少具消費力的資產族和年輕群離港發展，本地市道復甦誠然與預期有落差，港府得推出更多刺激需求和投資的措施以提振經濟。偏偏12年過去，港府仍死守過時的樓市辣招，扭曲市場供需，長期削弱資產流動性。發展商在商言商，放慢投資，不利建屋目標和就業市場；經濟差，收入不穩，即使樓市供應增加，市民也談不上有信心置業，更遑論要在國際上「搶人才」。樓市劣政繼續禍港，最終變成經濟復甦的絆腳石，後患無窮！

社會對樓市撤辣之聲已久，但港府至今未從善如流，一直強調「每日留意動態變化」，但日復日、年復年，繼續不為所動，不甚作為，更被地產業界批評為「阻住地球轉」！一個國際商業都會，政府施政招來商界如斯批評，實在值得反省。

事實上，樓市辣招的政策目標是管理市場供需，遏止炒風，但誠如地產業界所言，如今樓市炒風早已不存在。擺在眼前的境況是新盤銷售緩慢、二手劈價成交不絕、官地招標頻現流標、市區重建步伐放慢，整個樓市被辣招這過時措施掣肘，大大影響市場流動性，社會資源無法有效運用。

結果，千億元財赤的港府儲備創新低不在講，資產盤活受限打擊資產擁有人應對經濟變化的能力，加上地產投資涉及建築、建材、家具、金融與物業財務中介服務、物業管理等百業景氣，一損俱損。

說到底，港府是要堅持不撤辣，得拿出合理的理據支持，又或是要明確交代撤辣的條件、路線圖或時間表。繼續充耳不聞、耍太極、躺平不作為，只會打擊商界與市民信心，推動經濟復甦如逆水行舟，豈能樂觀？

中美博弈，香港資產包括地產本來就增添隱憂。再看今年歐美經濟衰退風險甚高，外部景氣淡風愈演愈烈，香港更應及早理順內部資源，打通經濟脈絡，加快復甦步伐，自身經濟「體健」，始能談得上應對國際競爭，服務國家和區域經濟發展，這道理易明不過。港府若要等到經濟確認再次失速，投資、消費一潭死水，才亡羊補牢「撤辣」，只怕藥石無靈，必將香港經濟推入深淵！

一國兩制下，中港體制不同，內地可以搞「房住不炒」，利用體制動員政府與金融體系資源力量來配合調節樓市，但香港是自由市場，港府的責任是維持市場公平、公開、公正運作，資產流轉暢順；當然，實現港人置業安居是民生大事，但該從改革行政效率、善用現有土地資源着手來實現，甚或參考新加坡將投資與居民住屋兩大物業市場分開管理，而不是死抱過時辣招，故步自封。

說好香港故事，不是靠四出演說就能成就，得有賴政府以實際行動施以德政，領導各界走積極正確的發展道路。漠視樓市隱患，繼續耽誤寶貴的「拆彈」時間，香港股樓兩大資產市場愈搞愈禍，如何能當好國家的國際金融中心角色，不無疑問。