陳錦興：中聯重科重視股東回報　獲利好消息加持

內地一季度GDP按年增4.5%，勝於預期的4%。全國規模以上工業增加值按年增長3%，比上年四季度加快0.3個百分點。當中，裝備製造業增加值增長4.3%，比1至2月份加快2.5個百分點，預期工程機械股中聯重科可受惠。

中聯重科去年上半年賺17.3億元，下半年只賺約6.2億元。再細分，第三季獲利4.5億元，第四季盈利約1.7億元，可見盈利按季下滑。由此可見，去年經營困難，收入跌38%至671億。隨內地經濟復常，相信中聯重科今年首季表現，將隨內工業復甦情況一致，預期盈利按季將現明顯改善。由於去年首季其盈利達9億元，基數較高，預期按年仍錄跌幅。中聯重科將於4月27日公布季績。

此外，雖然去年每股盈利倒退至0.278元，但中聯重科維持其每股派息為0.32，派息比率為115%，反映其重視股東回報，而過去一年，中聯重科持續回購A股，對企業價值提供支持；早前，中聯重科公布有意分拆其高空作業平台中聯高機於深圳上市，釋放企業價值，種種企業舉動均對股東有利，可支持估值修復。近期走勢轉穩，建議於4.3港元吸納，上望阻力位4.95元，跌破支持位3.9元止蝕。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)