道指跌10點 金價企穩2000美元
2023年04月19日 08:51
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●踏入亞洲時段，美匯指數跌0.04%，報101.71；港匯見7.8485；離岸人民幣(CNH)報6.8790；美元兌日圓處134.07；歐元報1.0981，英鎊報1.2429。現貨金價處2,005.9美元。布油報84.85美元，紐油報80.95美元。比特幣跌0.3%，報3.03萬美元。道指期貨跌45點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水100點。
●道指收報33,976點，跌10點，跌幅0.03%。標指收報4,154點，升3.55點，升幅0.09%。納指收報12,153點，跌4.31點或0.04%。
●港股ADR指數按比例計算，收報20,570點，跌80點。
●歐股三大指數收市向好，英股升破7900點。
●紐約期油收報每桶80.86美元，升0.04%；倫敦布蘭特期油收報84.77美元，升0.01%。
●紐約期金收報每安士2,019.7美元，上升0.6%。
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