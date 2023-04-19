【高盛推介】港交所下周公布首季業績　認購證部署

●石油及黃金相關產品條款

中油購14581，行使價4.99元，實際槓桿6.2倍。

中化購14713，行使價5元，實際槓桿7.3倍。

S金購29497，行使價1,528.5元，實際槓桿8.4倍。

紫金購11648，行使價14.9元，實際槓桿5.6倍。

●阿里巴巴

阿里股價上周一度逼近90元水平，其後出現反彈，昨日則跟隨大市回落，下跌約0.6%，報94.8元。行使價120元附近是近日最活躍的阿里認購證條款之一，屬高槓桿產品，當中可留意購14072，是行使價125元以下、3個月期以上產品最高槓桿。貼價證可留意阿里購14306，屬中短期貼價證，是高敏感度的選擇，對股價變化比較敏感，適合捕捉股價即市的短線上落。看淡可留意輕微價外、高槓桿沽11850，是行使價70元以上、2個月期以上產品最高槓桿，條款及槓桿都突出。

14072阿里認購，行使價120元，實際槓桿7.14，2023年8月23日到期，行使價125元以下、3個月期以上產品最高槓桿。

14306阿里認購，行使價109.9元，實際槓桿5.61，到期日2023年9月21日，中年期、輕微價外。

●香港交易所

港交所將於下周三公布今年首季業績，市場預期首季純利介乎30億至33.58億元，按年升12.4%至25.9%。股價昨日輕微回落約0.3%，收報347.2元。短線部署港交所認購證可留意中短期貼價購13350，是行使價380元以下、2個月期以上產品最高槓桿。中線部署則可留意中年期、輕微價外購15487。看淡港交所可留意高槓桿沽11969，是行使價290元以上、3個月期以上最高槓桿產品。

13350港交認購，行使價368.2元，實際槓桿12.53，到期日2023年6月27日，行使價380元以下、2個月期以上產品最高槓桿。

15487港交認購，行使價388.2元，實際槓桿7.98，到期日2023年9月26日，中年期、輕微價外。

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