【高盛推介】港交所下周公布首季業績 認購證部署
2023年04月19日 10:51
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高盛(亞洲)有限責任公司石油股近日走勢強勁，中石油(00857)昨日高見5.35元，是自2018年以來的高位，收市稍為回落；中石化(00386)亦於週初見5.15元，是自2019年的高位，昨日則下跌約0.8%。現時市場上大部份中石油認購證的面値都高於0.25元，而且輕微價外證選擇不多，可留意中油購15905，是行使價最高而且面値最低的產品之一。金價近日從高位回落，亦見資金留意黃金相關的產品，計劃部署石油及黃金相關產品可留意以下介紹。
●石油及黃金相關產品條款
中油購14581，行使價4.99元，實際槓桿6.2倍。
中化購14713，行使價5元，實際槓桿7.3倍。
S金購29497，行使價1,528.5元，實際槓桿8.4倍。
紫金購11648，行使價14.9元，實際槓桿5.6倍。
●阿里巴巴
阿里股價上周一度逼近90元水平，其後出現反彈，昨日則跟隨大市回落，下跌約0.6%，報94.8元。行使價120元附近是近日最活躍的阿里認購證條款之一，屬高槓桿產品，當中可留意購14072，是行使價125元以下、3個月期以上產品最高槓桿。貼價證可留意阿里購14306，屬中短期貼價證，是高敏感度的選擇，對股價變化比較敏感，適合捕捉股價即市的短線上落。看淡可留意輕微價外、高槓桿沽11850，是行使價70元以上、2個月期以上產品最高槓桿，條款及槓桿都突出。
14072阿里認購，行使價120元，實際槓桿7.14，2023年8月23日到期，行使價125元以下、3個月期以上產品最高槓桿。
14306阿里認購，行使價109.9元，實際槓桿5.61，到期日2023年9月21日，中年期、輕微價外。
●香港交易所
港交所將於下周三公布今年首季業績，市場預期首季純利介乎30億至33.58億元，按年升12.4%至25.9%。股價昨日輕微回落約0.3%，收報347.2元。短線部署港交所認購證可留意中短期貼價購13350，是行使價380元以下、2個月期以上產品最高槓桿。中線部署則可留意中年期、輕微價外購15487。看淡港交所可留意高槓桿沽11969，是行使價290元以上、3個月期以上最高槓桿產品。
13350港交認購，行使價368.2元，實際槓桿12.53，到期日2023年6月27日，行使價380元以下、2個月期以上產品最高槓桿。
15487港交認購，行使價388.2元，實際槓桿7.98，到期日2023年9月26日，中年期、輕微價外。
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