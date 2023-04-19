【高盛推介】騰訊回落曾跌近3% 資金流入好倉
2023年04月19日 11:55
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市場憂慮對科技行業的監管，科技股受壓，騰訊(00700)今早曾下跌近3%，現跌幅稍為收窄，報359.6元，下跌約1.5%。
觀察個股輪證資金流向，昨日有約1,500萬元流入騰訊好倉，是最多資金流入的個股，以過去5個交易日計，更有約4,600萬元流入，亦是同期最多資金流入的個股產品。
從個股波幅數據可見，騰訊產品的引伸波幅近日回落至近2個月低位，波幅回落令認股證的價格降低從而令槓桿變高，現時部署認股證變得吸引。但隨著股價回落，現時宜重新審視產品條款，以輕微價外證作部署。
現時中年期輕微價外、低面值的騰訊認股證中，以行使價400元附近的最為貼價，是條款合適的選擇，可留意騰訊購14578，是輕微價外、高敏感度產品；高槓桿、低面值證可留意騰訊購13514；貼價證則可留意騰訊購14212。
看淡騰訊可留意高槓桿沽12198，屬輕微價外，而且是行使價300元以上、2個月期以上產品最高槓桿，條款及槓桿都突出。中年期證則可留意騰訊沽14710。
騰訊購14578，行使價409.08元，2023年7月26日到期，實際槓桿9.6倍，輕微價外、高敏感度。
騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿12.1倍，高槓桿、低面值。
騰訊購14212，行使價400.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿9.3倍，中年期、貼價。
騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿8.7倍，行使價300元以上、2個月期以上產品最高槓桿。
騰訊沽14710，行使價292.3元，2023年8月29日到期，實際槓桿7.3倍，中年期。
騰訊牛57500，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率17.1倍，相近收回價產品最高槓桿。
騰訊熊59847，收回價390元，行使價392元，換股比率500，槓桿比率10倍，遠熊。
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