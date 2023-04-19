【高盛推介】騰訊回落曾跌近3%　資金流入好倉

觀察個股輪證資金流向，昨日有約1,500萬元流入騰訊好倉，是最多資金流入的個股，以過去5個交易日計，更有約4,600萬元流入，亦是同期最多資金流入的個股產品。

從個股波幅數據可見，騰訊產品的引伸波幅近日回落至近2個月低位，波幅回落令認股證的價格降低從而令槓桿變高，現時部署認股證變得吸引。但隨著股價回落，現時宜重新審視產品條款，以輕微價外證作部署。

現時中年期輕微價外、低面值的騰訊認股證中，以行使價400元附近的最為貼價，是條款合適的選擇，可留意騰訊購14578，是輕微價外、高敏感度產品；高槓桿、低面值證可留意騰訊購13514；貼價證則可留意騰訊購14212。

看淡騰訊可留意高槓桿沽12198，屬輕微價外，而且是行使價300元以上、2個月期以上產品最高槓桿，條款及槓桿都突出。中年期證則可留意騰訊沽14710。

騰訊購14578，行使價409.08元，2023年7月26日到期，實際槓桿9.6倍，輕微價外、高敏感度。

騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿12.1倍，高槓桿、低面值。

騰訊購14212，行使價400.2元，2023年7月21日到期，實際槓桿9.3倍，中年期、貼價。

騰訊沽12198，行使價303.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿8.7倍，行使價300元以上、2個月期以上產品最高槓桿。

騰訊沽14710，行使價292.3元，2023年8月29日到期，實際槓桿7.3倍，中年期。

騰訊牛57500，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率17.1倍，相近收回價產品最高槓桿。

騰訊熊59847，收回價390元，行使價392元，換股比率500，槓桿比率10倍，遠熊。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。