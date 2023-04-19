University Hill首批呎價16288元　入場費437萬

雷霆(左)及胡致遠

新地副董事總經理雷霆表示，是次開價根據市況和條件定價，對銷情有信心。項目毗鄰香港中文大學，英才匯聚，形容是次價單為「高才無敵價」，政府推出高端人才通行證計劃反應熱烈，相信短期內可以帶動租務市場。

新地代理總經理胡致遠指，首批單位涵蓋一房至三房戶，實用面積273至640方呎。售價方面，價單提供4種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由437.24萬至1,114.6萬元，折實呎價由13,518至19,321元。按定價計，該批單位市值近10億元。

胡致遠續指，首批入場單位為漾景閣5B座2樓A1室，實用面積297方呎，折實呎價約14,722元。呎價最低單位為漾景閣5B座2樓A5室，實用面積415方呎，折實價約560.99萬元。

項目明日起會開放示範單位予公眾參觀，周六開始收票，部署最快下周展開銷售。

資料顯示，該系列項目第一期Silicon Hill於去年5月以折實平均呎價約17,498元推出首批116伙，當時一房戶入場費約550萬元。