專家警告去美元化以驚人速度發生　儲備貨幣地位急降

對美元走勢甚有心得，曾經提出「微笑理論」(dollar smile theory)的著名基金經理任永力(Stephen Jen)警告，美元作為儲備貨幣的地位正在急速下降，「去美元化」的速度較一般預期要快。

任永力與其Eurizon SLJ Capital同事Joana Freire在最新發布的一份報告中指出，去年美元在全球儲備中的份額下滑速度，是過去20年平均速度的10倍，原因是俄羅斯因俄烏戰爭遭受多國制裁，不少國家都在尋找替代貨幣。報告指出，根據匯率變動進行調整後，美元自2016年以來失去約11%的市場份額，自2008年以來更損失一倍。

報告又指，美元在2022年的全球儲備市佔之所以下滑如此之快，主要因為西方對俄國實施的強硬制裁，美國及其盟友對俄國採取的特殊行動令大量持有美元的國家，特別是來自南半球的新興經濟體感到震驚。

美元目前佔全球官方外匯儲備總額約58%，遠低於2001年的73%。當時美元作為儲備貨幣可謂擁有「無可爭議的霸權」。報告指出，儘管發展中國家目前還沒有能力擺脫美元，不過情況並非永久，世界其他地區仍可能開始主動避免使用美元。任永力認為，「去美元化」是不值一提的主流觀點似乎過於自滿，投資者需要知道，南半球國家其實已經開始行動了，美元的霸權地位總有一天會受到挑戰。