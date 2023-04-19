王幹文：建議允許普通投資者參與認購及交易SPAC股份

本港特殊目的收購公司(SPAC)機制推出逾一年，SPAC發起人、諾圻資本主席王幹文提出SPAC 2.0建議，包括允許普通投資者參與認購及交易、提升權證的攤薄上限、取消發起人提成權，並由發起人直接參與認購SPAC上市時發售的股份。

他指出，本港現行SPAC制度打破機制內在固有平衡，令在港SPAC方式上市發展緩慢。由於投資者進場受限或對其吸引力不足，發起人利益過重但進場困難，目標公司隱性成本高而上市效率未知。

他提出多項針對性建議，還包括取消發起人的提成權(earn-out right)及鼓勵權證採取現金權；並建議允許SPAC併購交易和落實PIPE投資同步推進，以吸引更多優質併購目標，又認為建議對香港SPAC整體定位不衝突。

現時已有5隻SPAC掛牌，惟未有公司完成SPAC併購交易(Dde-SPAC)，被問到發展緩慢，會否與美國加息周期有關。王幹文指，2021年美國SPAC市場「瘋狂」，回落至100間是可預期的事。今年不少中資企業赴美上市或De-SPAC上市，反映在加息周期下，當地SPAC需求仍大。另外，知悉部分SPAC已有併購目標，惟基於PIPE的問題，未能作出收購公告。