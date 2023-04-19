黃竹坑道23號商廈首批單位已售出逾8成

宏基資本旗下黃竹坑道23號甲級寫字樓已於去年底落成，公司資產管理投資部助理副總裁李康男表示，項目上月展開首階段銷售，首批推出65個單位，至今已售出約55個單位，比例約八成半，套現超過7億港元，平均呎價約14,200元，最高呎價達約16,300元。整個項目提供133個單位，將分3個階段銷售，預計全幢可套現約20億元。

仲量聯行獲委任為項目銷售策略顧問，該行策略及顧問部資深董事李遠峰指出，最大手成交為有買家以約9,000萬元購入全層樓面，恢復通關後內地客查詢明顯增加，項目暫錄成交亦佔約三成為內地資金，而買家以用家為主，佔比例約七成。此外，該廈亦會連命名權出售，買家須購入至少3層樓面。

他續稱，該廈目前售出單位集中於中層，以7至17樓為主，看好後市發展，高層單位將善價而沽，至於物業提供的3層零售樓面，面積近2萬方呎，亦會傾向出售。

資料顯示，上述商廈樓高27層，樓層單位建築面積為747至1,327方呎，樓層高度達4.75米。項目開放18樓連裝修示範單位予傳媒參觀，由4個單位打通而成，面積共4,307方呎。同時開放16樓平台花園，以及高層交樓標準全層樓面，連走廊及洗手間面積6,571方呎。