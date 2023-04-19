道期跌86點　現貨金跌穿2000美元

美匯指數報101.86；港匯處7.8494；離岸人民幣(CNH)報6.9077；美元兌日圓報134.78；歐元處1.0960；英鎊報1.2460。金價失守2,000美元關，最新報1,984美元。布油報83.88美元，紐油報80美元。比特幣企穩3萬美元。道指期貨跌86點。

●市後關注點

-17:00 歐元區3月調和CPI按年變化終值

-20:15 加拿大3月新屋動工

-22:30 美國4月14日當周EIA原油庫存

●中國經濟：

-發改委：五方面優化內地數碼經濟，吸引企業來華投資。

-瑞銀上調今年中國GDP增速預測至5.7%。

●全球稻米短缺料廿年來最嚴重，港人又要捱貴米？

●聯儲官員撐5月再加息，利率料維持5%以上一段時間。

●歐洲落實晶片法，南韓政府料有危有機。

●英國3月通脹輕微降至10.1%，仍高過預期。

●訂單爆滿！ASML首季純利按年大增近3倍。

●美企消息：

-迪士尼傳下周再裁員數千人，包括娛樂部門15%員工。

-傳Meta今日將宣布另一輪大裁員，涉及4000人。

-Tesla美國月內兩度降價，Model 3四萬美元有找。

-英特爾明年停產Blockscale晶片，淡出挖礦業務。

●全球最富有城市榜，紐約居首，香港排第7位。

●王幹文：建議允許普通投資者參與認購及交易SPAC股份。

●University Hill首批呎價16288元，入場費437萬。