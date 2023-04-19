道期跌86點 現貨金跌穿2000美元
2023年04月19日 16:16
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美匯指數報101.86；港匯處7.8494；離岸人民幣(CNH)報6.9077；美元兌日圓報134.78；歐元處1.0960；英鎊報1.2460。金價失守2,000美元關，最新報1,984美元。布油報83.88美元，紐油報80美元。比特幣企穩3萬美元。道指期貨跌86點。
●市後關注點
-17:00 歐元區3月調和CPI按年變化終值
-20:15 加拿大3月新屋動工
-22:30 美國4月14日當周EIA原油庫存
●港股連日回吐，恒生指數全日收報20,367點，跌282點或1.37%。國企指數收報6,889點，跌113點或1.63%；科技指數收報4,102點，跌100點或2.39%，主板成交999億港元。https://bit.ly/3AbAQGk
●內地A股全線向下，深成指收跌0.8%。https://bit.ly/3Abcexe
●中國經濟：
-發改委：五方面優化內地數碼經濟，吸引企業來華投資。
-瑞銀上調今年中國GDP增速預測至5.7%。
●全球稻米短缺料廿年來最嚴重，港人又要捱貴米？
●聯儲官員撐5月再加息，利率料維持5%以上一段時間。
●歐洲落實晶片法，南韓政府料有危有機。
●英國3月通脹輕微降至10.1%，仍高過預期。
●訂單爆滿！ASML首季純利按年大增近3倍。
●美企消息：
-迪士尼傳下周再裁員數千人，包括娛樂部門15%員工。
-傳Meta今日將宣布另一輪大裁員，涉及4000人。
-Tesla美國月內兩度降價，Model 3四萬美元有找。
-英特爾明年停產Blockscale晶片，淡出挖礦業務。
●全球最富有城市榜，紐約居首，香港排第7位。
●王幹文：建議允許普通投資者參與認購及交易SPAC股份。
●University Hill首批呎價16288元，入場費437萬。