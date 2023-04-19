【收市開Show】港匯弱兼成交奀 恒指易跌難升？
2023年04月19日 16:20
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隔晚美股個別發展，而港股周三(19日)則全日受壓，恒指低開17點後，持續下跌，最多跌313點，低見20,336點，最終收市仍跌282點，報20,367點，全日成交不足千億。金管局又再接錢，於周二(18日)紐約時段承接逾69億港元沽盤，本港銀行體系總結餘將跌穿500億港元，一方面港匯持續弱勢，而且成交又少，港股難逃易跌難升格局？轉睇美股更值博？
科網股方面，有傳內地監管機構計劃對阿里巴巴(09988)旗下的螞蟻的罰款，由原先的10億美元，減少約4分1至約7.3億美元，並同時淡化對其指控，但股價仍要跌，消息重振科網股作用有限？阿里股價下站睇幾多？
另一方面，聯通(00762)派發首季業績，收入及盈利齊齊創季度新高，截至今年3月底止第一季盈利，按年增長11%至51.55億元人民幣，收入亦按年增逾9%，但股價不升反跌2%，因咩解究業績靚，股價仲要跌？當中有咩暗示？
而中國鐵塔(00788)亦公布了業績，收入按年增逾2%，而股東應佔利潤為25.06億元人民幣，按年增約1成5，股價周三(19日)則有追捧，逆市升3%，重上1元大關，股價有望再下一城？
礦業股逆市有追捧，洛陽鉬業(03993)的剛果TFM銅鈷礦項目進展順利，並料於2023年正式投產，帶動洛鉬股價大升一成，五礦資源(01208)及贛鋒(01772)亦有2%及1%升幅，洛鉬前景可以睇高一線？
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