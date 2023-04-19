【收市開Show】港匯弱兼成交奀　恒指易跌難升？

隔晚美股個別發展，而港股周三(19日)則全日受壓，恒指低開17點後，持續下跌，最多跌313點，低見20,336點，最終收市仍跌282點，報20,367點，全日成交不足千億。金管局又再接錢，於周二(18日)紐約時段承接逾69億港元沽盤，本港銀行體系總結餘將跌穿500億港元，一方面港匯持續弱勢，而且成交又少，港股難逃易跌難升格局？轉睇美股更值博？

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