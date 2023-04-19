中信証券：房產投資增長年底或由負轉為接近零

內地首季經濟增長勝預期，但是房地產投資仍然錄負增長，中信証券首席政策分析師楊帆表示，高頻數據反映房地產市場已有好轉，當局已經推出很多支持樓市政策，宜先讓政策發揮作用，預期房地產投資增長到年底可能由負數轉為接近零，屆時對經濟拖累或減少。

她說，消費將繼續成為今年增長動力，預估全年經濟增長5.5%以上。今年內地新增就業目標高於往年，當局未來可能出台一系列政策緩解青年失業壓力，預期青年失業率逐步回落。

談及地方政府債務風險，她認為，只要經濟繼續增長，只要那些債務是用人民幣發行，就可以用時間消化這些問題，金融監管體制改革亦有助緩解風險。她又認為，「就算哪裡出了問題，最終中央也會推出轉移支付等救助措施」。

她又說，今年中東、拉美、歐洲外交的一些突破提振了市場信心，2023年前三季度地緣政治風險或有一個相對穩定的窗口期，且外資經滬深股通已轉錄淨流入，認為今年內地的地緣政治風險有限。與2022年相比，俄烏衝突對金融市場的影響將減弱，美國白宮在非大選年的外交政策可能相對更加一致。