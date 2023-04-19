貿發局6展齊發！參展商：整體人流大幅超出預期

香港貿發局將於周三至五(19至21日)同時舉辦6個展覽及1個會議。貿發局總裁張淑芬表示，展覽於半年前籌備，當時未有預料通關，因而將時尚類產品集在一起舉辦，認為能起到協同效應，已有超過4萬名國際買家登記參與展覽。

家品展、家紡展及禮品展籌備委員會主席林健鋒指出，今次展覽有逾4,000參展商，招商時反應熱烈，出現超額情況，惟受場地限制，而未能增設更多額度。以往展覽分開舉辦，今次參展未到最高容量，但強調參展需求龐大，為了提供更好的展示效果，而未有將攤位縮細以增加供應。

他又指，參展商向他反映，今次展覽整體人流大幅超出預期，部分更「落單落到手軟」，認為是「旺丁又旺財」。同時有信心企業生意回升，「賺多了錢，就多繳稅」，本港今年度財政可擺脫財赤。

林氏形容，今次舉辦大型展覽並不容易，由於目前本港各類工人從缺，包括展覽業界，也有酒店業界人士指不夠員工收拾房間，而未能提供更多客房，期望港府能有更多政一策支持及完善配套。

另外，貿發局在疫情期間推出「展覽+」平台，將實體展中的面對面互動和洽商，延伸至網上智能配對平台。張淑芬指出，在後疫情時代，企業及展覽業界仍要創新，將繼續應用有關平台，進行商務配對，並透過互聯網將為企業聯繫國際。

該6個展覽分別是香港禮品及贈品展、香港時尚家品展(Home InStyle)、香港國際家用紡織品展、香港時裝節(Fashion InStyle)、香港國際印刷及包裝展，以及香港國際授權展及亞洲授權業會議。