二手樓劈價求售　北角兩房4年蝕80萬　馬鞍山三房降價120萬沽

二手業主減價出貨，馬鞍山銀湖．天峰套三房單位，劈價120萬元後，以1,680萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21嘉聯林泰和表示，鴨脷洲夾屋悅海華庭3座高層A室，實用面積約605方呎，三房間隔，享海景，自由市場原先叫價998萬元，放盤半年，減82萬元，以916萬元沽出，減幅約8.2%，呎價約15,140元。

●世紀21日昇蔡嘉駿指，北角百福花園百勝閣高層F室，實用面積約547方呎，兩房設計，望樓景，獲買家以698萬元承接，呎價約12,761元，原業主約一個月前以750萬元放售，最終減價52萬元成交，減幅約近7%，原業主持貨約4年帳面損失80萬元。

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九龍區

●中原施蒂文表示，啟德1號(I)第2座高層F室，實用面積約507方呎，兩房間隔，望內園景，以1,073萬元成交，呎價約21,164元，原業主於2016年9月以約832.1萬元購入單位，持貨逾6年半帳面獲利240.9萬元，單位升值約29%。

●美聯楊錦河指，紅磡黃埔花園1期4座低層E室，實用面積約777方呎，三房連儲物室間隔，以1,090萬元易手，呎價約14,028元，原業主於1994年1月以432萬元購入，持貨約29年帳面獲利658萬元，單位升值約1.5倍。

●利嘉閣劉信仁透露，深水埗丰滙3座高層C室，實用面積約362方呎，一房間隔，外望市景、山景及小海景，放盤約4日，以約610萬元成交，呎價約16,851元，原業主於2017年以600萬元購入，持貨約6年轉手帳面獲利約10萬元。

●中原蘇俊賢稱，長沙灣柏豐28低層D室，實用面積約453方呎，兩房間隔，開價700萬元，議價後以695萬元易手，呎價約15,342元，原業主於2016年11月以600萬元購入，持貨近6年半帳面獲利95萬元，單位期內升值約16%。

●美聯劉念滿指，長沙灣碧海藍天6座中層F室，實用面積約496方呎，兩房間隔，以852萬元承接，呎價約17,177元，原業主於2007年12月以320萬元購入，持貨約15年帳面獲利532萬元，單位升值超過1.6倍。

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新界區

●美聯李天傑表示，馬鞍山銀湖．天峰6座高層C室，實用面積約1,012方呎，套三房連儲物室及工作間設計，單位位處高層，享海景，區內換樓客見同類高層放盤極少，原業主開價約1,800萬元，議價後以1,680萬購入，呎價約16,601元。

●世紀21奇豐莊瑞生指，馬鞍山天宇海1A座中層D室，實用面積約822方呎，三房間隔，望海景，放盤半年，叫價1,150萬元，獲買家洽購，減67萬至1,083萬元成交，呎價約13,175元。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山區4月暫錄約60宗二手買賣，按月跌約14%，海典灣3座中層F室，實用面積約468方呎，兩房間隔，開價約788萬元，議價後以750萬元易手，呎價約16,026元，新買家為用家。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海4月暫錄約6宗買賣，屋苑迎海．星灣19座中層G室，實用面積約564方呎，兩房連儲物房間隔，開價約1,100萬元，議價後以1,035萬元易手，呎價約18,351元，新買家為用家，原業主持貨約4年帳面獲利約87萬元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢白石台單號屋村屋分層戶，兩房間隔，連天台，望山景，放盤時叫價560萬元，經議價後減至500萬元成交，低市價約8%，原業主於2007年10月以175萬元購入，持貨約15年多帳面獲利325萬元，期內升值約1.8倍。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦豐苑A座高層12室，實用面積約532方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場叫價520萬元，放盤4個月，減70萬元，以450萬元沽出，呎價約8,459元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，房協沙田綠怡雅苑1座中層E室，實用面積約513方呎，兩房間隔，望山景，放盤1月，未補價第二市場叫價588萬元，終以580萬元成交，呎價約11,306元。

●世紀21奇豐吳元利指，沙田居屋愉翠苑A座中層3室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望市景，未補價第二市場叫價698萬元，放盤半個月，減18萬至680萬元沽出，呎價約10,462元。

●中原黎宗文稱，沙田及大圍區4月暫錄約66宗二手買賣，按月跌約三成，其中沙田勵城花園中層F室，實用面積約426方呎，兩房間隔，開價約600萬元，日前議價後以543.8萬元易手，呎價約12,765元，新買家為用家。

●中原杜文俊表示，沙田中心4月錄佔約3宗買賣，包括嘉寧大廈中層B室，實用面積約347方呎，兩房間隔，放盤時叫價約650萬元，議價後以538萬元易手，呎價約15,504元，新買家為上車客。

●中原賴作智指，上水居屋旭埔苑D座低層1室，實用面積約546方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價約300萬元，放盤約半年，議價後以235萬元易手，呎價約4,304元，新買家為用家。

●中原王勤學稱，元朗區4月累錄約57宗二手買賣，其中采葉庭11座低層H室，實用面積約460方呎，兩房間隔，開價618萬元，獲上車客垂青，議價後以605萬元承接，呎價約13,152元，共減13萬元或約2%。

●中原伍耀祖表示，天水圍區4月居屋市場累錄約20宗買賣，包括屏欣苑C座高層1室，實用面積約380平方呎，未補價第二市場叫價430萬元，減價18萬元，以412萬元沽出，呎價約10,842元，原業主一手買入，帳面獲利223.84萬元，單位升值約1.2倍。

●祥益陳秀春指，屯門公屋建生邨泰生樓中層21室，實用面積約443方呎，區內綠表客考慮到鄰近家人居所及子女上學地點，方便往返，原業主更有議價空間，減價15萬元，未補價第二市場售220萬元，呎價約4,966元。

●中原陳家富稱，屯門大興花園2期7座高層A室，實用面積約419方呎，兩房間隔，享河景及市景，上車客洽購，單位叫價470萬元，減價20萬元，以450萬元成交，呎價約10,740元。

●中原張志豪透露，荃灣愉景新城4月暫錄得4宗買賣，按月縮減一半，該盤6座高層H室，實用面積約647方呎，套三房間隔，望內園景，原先叫價1,020萬元，減價55萬元，以965萬元易手，呎價約14,915元，上月底同類型較低層單位僅售970萬元。

●中原陳賢欣表示，東涌水藍‧天岸1座中層D室，實用面積約811方呎，套三房間隔，享全機場海景，連租約開價1,300萬元，近日獲投資者垂青，議價後以1,160萬元成交，呎價約14,303元。

●利嘉閣劉俊傑指，東涌影岸‧紅B座低層C室，實用面積約879方呎，套三房間隔，以955萬元成交，呎價約10,865元，新買家為外區客，原業主於2018年11月以900萬元購入，持貨約5年轉手帳面獲利約55萬元，物業升值約6%。

●中原吳家威稱，東涌東堤灣畔5座中層H室，實用面積約772方呎，套三房間隔，享機場海景，上月初放盤，叫價980萬元，減價13.2萬元，以966.8萬元沽出，呎價約12,523元，單位附帶逾百萬元靚裝修，新買家為同區換樓客。

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