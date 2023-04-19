白石角新盤開價 首批折實價較去年同系低約7%
2023年04月19日 21:18
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大埔白石角新盤開價，推出首張價單提供123伙，一房入場戶售價約437萬元起，而折實平均呎價約17,498元，較同系列第1期去年5月的首批折實平均呎價低約7%。
●大埔白石角University Hill首批123伙 折實平均呎價約16,288元
新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill周三(19日)公布首張價單，涉及123伙，折實平均呎價約16,288港元，較同系列對上於去年5月推出的第一期Silicon Hill首批折實平均呎價17,498元低約7%。今期首批一房戶入場費為437.24萬元。
首批單位涵蓋一房至三房戶，實用面積273至640方呎。售價方面，價單提供4種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由437.24萬至1,114.6萬元，折實呎價由13,518至19,321元。按定價計，該批單位市值近10億元。
●鴨脷洲凱玥推逾3,000方呎四房大戶下周一招標出售
豪宅新盤推售步伐加快，合景泰富集團(01813)與龍光集團(03380)合作發展、已屆現樓的鴨脷洲凱玥，周三(19日)上載最新銷售安排，落實下周一(24日)推出1伙四房單位招標發售。即將發售單位為3座23樓B室，實用面積3,635方呎，設4個套房、3個儲物室及私人升降機大堂。招標時間為4月24日的上午10時至11時。資料顯示，該盤提供295伙，由今年初推售至今，暫僅沽出兩伙，套現逾3.47億元。
●堅尼地城KENNEDY 38加推35伙 折實平均呎價約29,900元
新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)等合作發展的堅尼地城KENNEDY 38，周三(19日)上載全新的價單7號，提供35伙，折實平均呎價約29,900元。項目同步公布最新銷售安排，落實周日先到先得發售6伙。
據價單顯示，該批單位包括9伙開放式戶及26伙一房戶，實用面積由229至292方呎，扣除10%折扣後，折實價由651.42萬至963.09萬元，折實呎價由約25,055至35,004元。至於，即將發售的6伙全屬一房間隔，折實價由791.55萬元至948.6萬元。當中，售價最高為2樓L室，屬連223方呎平台的特色戶，折實呎價約35,004元。
●屯門飛揚系列項目累沽666伙
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚第1期，周三(19日)沽出兩伙，共涉及逾787萬元。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，飛揚系列項目開售至今已累計售出666伙，套現約33.3億元。
上述兩宗最新成交個案均屬實用面積263方呎的一房戶型，包括2座5樓F室以388萬元沽出，呎價約14,753元。另一伙為2座11樓F室，成交價399.7萬元，呎價約15,198元。楊桂玲續指，300餘萬的一手一房戶屬市場罕有，受到上車客歡迎，樓盤現時同類單位僅餘約20伙，相信短期內會被市場吸納。
●西南九龍維港滙II單日沽兩伙 共涉逾5,660萬元
信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙II，周三(19日)連錄兩宗成交，共涉5,660.6萬元。其中，1座6樓B室屬於實用面積1,432方呎的四房單位，以4,439.2萬元成交，呎價為31,000元。該盤月內交投量持續增加，4月至今已售出19伙，套現逾4.7億元。
●鰂魚涌THE HOLBORN呎價約27,621元
恒基地產(00012)發展的鰂魚涌THE HOLBORN，最新以740.25萬元售出B座23樓B1室，實用面積268方呎，呎價約27,621元。
●紅磡必嘉坊．迎匯一房售545萬元
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊．迎匯，周三(19日)賣出16樓E室，為實用面積270方呎的一房戶，成交價545.81萬元，呎價約20,215元。
●長沙灣睿峰兩房呎價22,776元
鼎珮集團持有的、已屆現樓的長沙灣睿峰，周三(19日)售出東翼7樓F單位，實用面積517方呎，屬兩房間隔，以逾1,177萬成交，呎價約22,776元。發展商表示，項目最新上載銷售安排，將於周日(23日)招標發售1伙一房戶，為西翼9樓F室，實用面積336方呎。
●荃灣西逸璟．龍灣連平台戶取消交易
新盤市場4月至今(19日)暫錄約11宗取消或終止交易個案，較上月同期所錄約17宗少35%。其中，由中國中冶(01618)旗下已屆現樓的荃灣西逸璟．龍灣，最新有特色戶交易告吹。項目的2座1樓D2室，為實用面積876方呎的三房單位，連56方呎平台，原本於本月11日以1,250萬元沽出，呎價約14,269元，惟交易最新顯示為簽訂臨時買賣合約後未有進展。