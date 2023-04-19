白石角新盤開價　首批折實價較去年同系低約7%

大埔白石角新盤開價，推出首張價單提供123伙，一房入場戶售價約437萬元起，而折實平均呎價約17,498元，較同系列第1期去年5月的首批折實平均呎價低約7%。

●大埔白石角University Hill首批123伙 折實平均呎價約16,288元

首批單位涵蓋一房至三房戶，實用面積273至640方呎。售價方面，價單提供4種付款方法，扣除最高15%折扣優惠後，折實售價由437.24萬至1,114.6萬元，折實呎價由13,518至19,321元。按定價計，該批單位市值近10億元。

●鴨脷洲凱玥推逾3,000方呎四房大戶下周一招標出售

●堅尼地城KENNEDY 38加推35伙 折實平均呎價約29,900元

據價單顯示，該批單位包括9伙開放式戶及26伙一房戶，實用面積由229至292方呎，扣除10%折扣後，折實價由651.42萬至963.09萬元，折實呎價由約25,055至35,004元。至於，即將發售的6伙全屬一房間隔，折實價由791.55萬元至948.6萬元。當中，售價最高為2樓L室，屬連223方呎平台的特色戶，折實呎價約35,004元。

●屯門飛揚系列項目累沽666伙

上述兩宗最新成交個案均屬實用面積263方呎的一房戶型，包括2座5樓F室以388萬元沽出，呎價約14,753元。另一伙為2座11樓F室，成交價399.7萬元，呎價約15,198元。楊桂玲續指，300餘萬的一手一房戶屬市場罕有，受到上車客歡迎，樓盤現時同類單位僅餘約20伙，相信短期內會被市場吸納。

●西南九龍維港滙II單日沽兩伙 共涉逾5,660萬元

●鰂魚涌THE HOLBORN呎價約27,621元

●紅磡必嘉坊．迎匯一房售545萬元

●長沙灣睿峰兩房呎價22,776元

鼎珮集團持有的、已屆現樓的長沙灣睿峰，周三(19日)售出東翼7樓F單位，實用面積517方呎，屬兩房間隔，以逾1,177萬成交，呎價約22,776元。發展商表示，項目最新上載銷售安排，將於周日(23日)招標發售1伙一房戶，為西翼9樓F室，實用面積336方呎。

●荃灣西逸璟．龍灣連平台戶取消交易