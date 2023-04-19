發改委：內地生豬產能合理　價格明顯下跌可能性較小

國家發展改革委政研室副主任、新聞發言人孟瑋表示，今年市場生豬供應較為充足，加上豬肉消費階段性偏弱，生豬價格總體低位運行。與組織研究後，認為目前國內生豬產能總體處於合理充裕水平，生豬價格進一步明顯下跌的可能性較小，隨着後期豬肉消費穩步恢復，生豬價格有望逐步回升至合理區間。

她指出，生豬和豬肉市場，一邊連着生產，另一邊連着消費，做好保供穩價工作，既防止肉價過高，增加居民負擔，同時也要防止肉價過低，傷害養殖企業。當局近年不斷完善生豬豬肉價格調控工作，專門出台豬肉儲備調節預案，就是希望通過儲備調節等手段，推動生豬價格運行在合理區間。

她指，針對今年以來生豬價格低位運行的情況，及時發布預警信息，會同有關部門於2月份掛牌收儲今年第一批2萬噸中央豬肉儲備，督促指導各地同步收儲「托市」。下一步將繼續密切跟蹤生豬市場變化，特別是加強能繁母豬存欄、生豬存欄出欄量變化等關鍵指標監測，並會同有關部門按照豬肉儲備調節預案規定，及時開展中央豬肉儲備調節工作，必要時加大工作力度，促進生豬市場平穩運行。同時，建議養殖戶合理安排生產經營，保持正常出欄補欄節奏。