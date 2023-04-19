美樓爆煲？著名地產商貸款違約　大行料全年3.1萬億債務到期

外媒報道，自從3月爆出硅谷銀行倒閉而引發美國銀行業危機後，多家華爾街投行就密集警告，美國商業地產將是下一個地雷區。目前，該地雷很有可能由知名地產商Brookfield Corp.(BN-US)引爆。

最新披露的一份商業抵押貸款支持證券(CMBS)文件顯示，Brookfield旗下基金拖欠12棟寫字樓合計1.614億美元抵押貸款；上述貸款已轉予一家特殊服務商，該服務商正與「借貸方執行談判前協議，並確定未來的作法」。

此前，Brookfield已因洛杉磯的兩棟大樓Gas Company Tower和777 Tower相關債務而違約。

今年2月被拜登提名擔任白宮經濟顧問委員會主席的Jared Bernstein於周二(18日)表示，白宮將保持密切關注商業地產，因為最近金融動盪再為疫情期間苦苦掙扎的商業地產行業帶來新挑戰。

早前，摩根士丹利和Trepp數據顯示，今年還有約4,000億美元商業地產債務到期，商業地產的借貸環境將更嚴峻。

外媒指，上述1.614億美元債務涉及的12座寫字樓，去年平均入駐率僅52%，遠低於2018年該批債務承銷時的79%。

仲量聯行數據顯示，首季紐約曼哈頓約4,400萬平方米的寫字樓，逾16%的空間無人使用，租賃量處於2021年次季以來的最低水平。