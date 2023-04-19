美股早段偏軟　大摩純利倒退股價挫3%

美股周三早段偏軟，道指曾跌106點，低見33,870點；納指曾跌68點，低見12,085點；標指曾跌18點，低見4,135點。港股亦夜期報20,326點，升6點，低水42點。

花旗全球市場策略師Matt King稱，上月歐美銀行風波期間，全球央行齊齊放水防止流動性斷鏈，單是美國聯儲局的資產負債表規模就擴大4,400億美元，現在這種支持就算不逆轉，也會停滯，就連有動機提振經濟增長的中國人民銀行也忍手起來，預期未來幾周全球流動性將減少6,000億至8,000億美元(約4.68萬億至6.24萬億港元)。

他指，近期股市反彈，跟全球央行注入超過一萬億美元有關，過程中推低減去通脹率後的實際國債孳息率，推高股票估值，抵銷了企業盈利前景倒退的影響。然而，以過去幾周高達一萬億美元的流動性高峰已過，金融市場突然轉跌，也不足為奇。

事實上，本月最新的美銀美林基金經理調查顯示，受訪基金經濟的現金持倉比率連續17個月高於5%，僅次於千禧年科網泡沫爆破後所見的連續32個月，淨10%的受訪者增持債券(即增持者比率為55%，非者45%)，為2009年新高，淨63%的受訪者預期經濟轉弱。

企業消息方面，華爾街投行摩根士丹利公布，上季收入按年倒退1.91%至145.17億美元，純利按年倒退18.71%至14.78億美元，每股盈利1.7美元，遜市場預期，主要是資產管理分部季內吸納新資產1,100億美元，以及收入按年增長10.51%至65.59億美元之際，市場氣氛欠佳，拖累投資銀行及證券交易為主的機構證券分部，收入按年倒退11.23%至67.97億美元。期內全球僱員人數逾8.22萬，按季計僅減少161人，按年計還多了7.48%。大摩股價早段曾跌逾3%。