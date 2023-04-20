東方日報B1：港銀行結餘插穿500億　14年新低

市場估計美國聯儲局下月初尚會加息0.25厘去收拾高通脹的爛攤子，使港元與美元息差擴大，催生套息交易，港元匯價周二(18日)紐約時段再度觸及7.85兌每美元的弱方兌換保證，迫使香港金融管理局再出手「接錢」承接69.16億港元沽盤，本港銀行體系結餘將因此跌穿500億元大關，為2008年11月17日後首次。

經此一役，本港銀行體系結餘，亦即銀行為與同業及金管局之間結算，於金管局開設結算戶口結餘的總額，今日會縮至492.3億元，為14年5個月的新低。它也是反映銀行同業流動資金水平，金管局發言人指，它只是貨幣基礎的一個組成部分，其水平無礙聯繫匯率制度有效運作。

該局表示，聯匯制度下，港元拆息會趨近美息，可是它也受本地市場對港元需求的影響，某些期限的港元拆息與美息出現不同程度差距，亦是正常現象。一旦美元拆息高於港元拆息，市場人士或進行套息交易，即借入一種低息貨幣去買入一種高息貨幣，資金逐漸從港元流向美元，拖低港匯，惟「接錢」後銀行體系結餘降低，港元拆息自有更大動力上升，抵銷套息交易的誘因，繼而使港匯穩定於7.75至7.85區間。

本月金管局已5度「接錢」共近278億元，銀行體系結餘繼去年縮減約70%的基礎上，短短3個半月再縮近49%。本港銀行同業拆息(HIBOR)周三(19日)全線向上，隔夜抽升0.42厘最勁，重上兩厘，跟樓按相關的一個月期升0.05厘至2.86厘，比上月底仍低約0.28厘。

上海商業銀行研究部主管林俊泓稱，現時港美息差「闊得唔正常」，乃港匯近日屢屢觸及弱方兌換保證的原因，可是港息如此的走勢，反映銀行體系資金依然充裕。究其原因，經絡按揭轉介首席副總裁曹德明認為，主要是經濟只是剛剛復甦，市場對資金需求不強，關鍵就是經濟復原的步伐。

曹不排除當銀行體系結餘跌至約300億元，拆息就會迅速扯高，下月初重上3.5至4厘，屆時銀行就會有壓力調高最優惠利率(P息)，暫時估計加0.125厘，主要是美國下次議息加0.25厘後應該會觀察一段較長時間，才決定是否再加。不過，之後美息可以是在5厘高位橫行，還有油價近日上升也會對通脹目前的降溫勢頭構成威脅，屆時不排除息差會再擴闊，令資金再加速流向美元。

金管局強調，本港銀行存款總額整體保持平穩，資金流出港元體系不一定代表離開香港金融市場，並強調聯匯實施近40年，歷經多次經濟及利息周期，一直行之有效，美國加息不會影響本港的貨幣和金融穩定。

林俊泓認為，本港銀行體系結餘如無意外繼續下跌，速度可以相當快，惟相信並非資金要大舉撤出香港沽售股樓，「內地經濟已經重啟，要撤資去年已經撤」，並指若無大型招股活動及上市公司派發股息，拆息難望大升。曹德明則認為，通關和經濟復常可以緩衝息口趨升的影響，下半年的風險在於物價上升。