滙控稱中國平安倡轉變結構將損集團獨有環球定位

滙豐在一份聲明表示，滙豐與平安於2022年至2023年間，就滙豐亞太區業務的結構方案進行了接近20次會議，參與的人士包括集團主席、行政總裁等高級管理層。滙豐以開放的態度，評估改變亞太區業務結構的選項，過程中仔細研究由第三方提出針對財務、法律及會計方面的分析及建議。滙豐已經充分考慮各選項的利弊，而相關結論亦多次透過會面和書面，跟平安討論，同時亦廣泛與其他股東接觸，聽取他們的見解和看法。惟滙豐與平安多次的溝通當中，體會到雙方就多個事項上和而不同。

集團稱，去年已經對其亞太區業務結構選擇進行了全面評估，有關結論已在去年中期業績裏交代。該評估完成後，平安提出把滙豐小部分亞太業務上市，或把滙豐亞太業務合併為單一上市。然而，董事會在今年第一季評估了這些提議，結論是有關提議將導致該行對長期客戶的服務減少、股東價值遭受重大損失以及股息減少。因此，滙豐不能支持或向股東推薦這些由平安建議、涉及改變集團結構的方案。

董事會相信，滙豐應該集中執行目前已見成效的策略，相信這是最佳、且最穩妥於未來日子繼續提升股東價值的方法。因此，董事會建議股東投票反對第17和18項決議案，又表示期望5月5日股東會讓大家有機會討論這個議題，讓全體股東就第17和18項決議案表決，為這個議題畫上句號。此後，董事會、管理層以及股東，大家可以專心一致，繼續服務全球客戶，為股東帶來可持續的回報。