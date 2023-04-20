【東方日報產評】港銀結餘快乾塘　加息倒數百業惶

滿以為新冠疫情過去，香港經濟有望復甦，誰知事與願違。港股反覆無甚起色不在講，港樓備受港府的辣招所困無法正常運作，整體消費市道恢復不似預期。近月在息差引致的套息活動活躍下，香港金管局更要頻頻入市承接港元沽盤，銀行體系結餘已失守500億元大關，從本港銀行同業拆息(HIBOR)低企可推斷，經濟差，貸款需求疲弱，港元資產乏人問津，當銀行體系結餘乾塘，港銀5月加息機會甚大，百業經營只會更加艱難，遠未出生天！

本月以來，市場資金續流出香港銀行體系，銀行體系最新總結餘已跌穿2019年上一次走資潮的水平。事實上，美國持續加息，但港息調整滯後，港美息差造成套息誘因，即資金沽港元，買美元。到底資金換成美元，是繼續留港、抑或走資離港，月底金管局公布的存款數據將提供更多線索，走資可能性不能排除，而刻下港元資產遭減持已是客觀事實。

在內，香港的經濟景氣欠佳，復甦動力與預期存落差。港股呈區間反覆，流動性始終欠長進，新股活動也不見活躍，資本市場缺乏「搵錢」機會，如何能吸引資金泊港？加上港樓不振，連土地開發都陷入低潮，靚官地招標都無發展商願意落場執平貨，離不開前景不明，「計唔掂數」，地產業界公開批評港府維持過時的辣招阻住地球轉，表面上為業界利益發聲，實際上也是作為樓市主要參與者對前景不穩公開發出通牒，若營商環境沒改善，減少投資是必然結果。香港兩大資產市場不振，資金持美元收取較高利息的想法，不難理解。

如無意外，美國聯儲局5月會再加息0.25厘，當香港銀行體系結餘跌至近底部，港銀得上調最優惠利率(P息)，以吸引存款，穩定銀行業流動性。這對於仍在艱苦經營的企業而言，意味營商成本進一步上升，苦頭未盡，是繼續貼錢苦撐，抑或止蝕取回資本收息，自是疑問。

在外，近月中美關係緊張，台海局勢醞釀升級，更多資金選擇沽出港元，轉持美元，方便隨時動身走人，以規避地緣政治風險，亦非無因。

反正內內外外，利淡港元資產價格因素正不斷累積，港元聯繫匯率制度是否牢不可破，是否有因應環境轉變而採取優化措施的空間，值得深思，各方宜未雨綢繆，及早加強資產風險管理。

信心是支持貨幣穩定的基石；信心的建立與鞏固，得靠實體經濟給力來支持，這得靠港府施以德政，切切實實改善民生經濟來實現，不是靠把口唱好就能成就。國家支持香港始有今日的好局面，港府得三省吾身，以實際行動回應各界訴求，理順社會矛盾，團結社會，從善如流加強施政效果，交出經濟成績來。

香港是國際金融中心，「利」是此地納才聚財的關鍵，經濟繁榮與安定安寧是相輔相成的。當局得認清這個現實，充分利用懂經濟的專才，配合國策精準施政，確保香港經濟重納正軌，重新出發，香港始有望言好！