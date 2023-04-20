澳洲經濟衰退機率降至35%　英通脹高過預期

澳洲央行日前公開議息紀錄後，市場對當地今年經濟展望稍為恢復信心。外媒訪問17名經濟師，預測澳洲今年經濟衰退發生的機會率中位數為35%，較上月同一項調查下降5個百分點。

本月初澳洲央行維持現金利率在3.6厘不變，會議紀錄解釋，央行需要更多時間收集數據，分析過去10次加息後的效力。有經濟師指出，與歐洲和美國漠視近期銀行業危機、繼續加息的做法不同，澳洲當局正在嘗試調控經濟達致軟着陸。澳洲商業投資強勁，中國又重新開放等，可望使澳洲經濟今年避免衰退，即使增長緩慢是在所難免。澳洲第二大賭場集團星億(The Star)公布，由於悉尼和黃金海岸賭場經營情況轉壞，將需裁員約500人、不派花紅及凍薪，預料可因此令本年節省的營運開支增加至超過一億澳元。

反觀英國的高通脹卻揮之不去，令加息預期再度升溫。最新英國3月消費者物價指數(CPI)按年升10.1%，雖較2月回落0.3個百分點，但明顯高於9.8%的市場預期。扣除能源、酒精、煙草等後的核心通脹上月更是維持在5.7%不變。

英國統計局指，上月通脹主要由住屋及家庭服務費用如電力、天然氣等帶動。其中非酒精類飲品上月價格升幅年率達19.2%，為45年以來升得最急。英鎊周三曾跌0.2%，低見1.2399美元，英鎊兌港元則低見9.7334。

歐元區3月CPI終值為按年升6.9%，與初值相同。歐元昨挫0.38%，兌1.0927美元，兌港元則低見8.5789。

亞洲方面，市場原預期日本央行新任行長植田和男，或會在本月底他所主持的首個議息會議調整孳息率曲線控制(YCC)政策。不過，據報由於歐美銀行業危機令經濟展望不明朗，YCC將不會有大動作，以支持經濟增長和穩定通脹以達到央行的目標。