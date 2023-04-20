陳蓓敏：內房板塊修復需時 只宜投機...
2023年04月20日 06:00
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美國公布3月新屋動工跌0.8%，新屋動工許可跌8.8%，兩者皆顯示房產業活動放緩，因受高利率和就業情況影響。陸續多間金融機構公布季績，高盛首季純利跌19%，美國銀行升15%。銀行業業績平均表現合理。投資者等待明天美國公布首次申請失業救濟金人數。
中國第一季生產總值升4.5%，高於市場預期3.8%。全國規模以上工業增加值按年升3%，低於預期的3.5%，期待第二季表現。首季房地產開發投資，按年跌5.8%，顯示開發商審慎保守。國統局公布3月份70個大中城市新建商品房價格指數，按月升0.5%，見回暖，按年跌幅收窄至0.8%。內房板塊修復需要時間，投機空間存在。社會消費品零售總額升逾一成，高於預期7.5%。未來零售市場消費數據樂觀。過去恒指連升四日後，昨見回軟，仍在上落格局，但月內波幅未出現。
迅銷(06288)公布半年業績，海外業務和香港市場皆有不俗表現，大中華區漸見修復樂觀。管理層業務管理優異。年初集團把股份進行一拆三行動。可惜成交量稀疏，只宜長線策略。百富環球(00327)全球領先電子支付終端解決方案供應商。去年營收升12%，為80.6億元，純利升16.7%，為12.68億。末期息為19仙，升26.6%，除息日為6月2日。集團過去12年，收入和純利逐年遞增，前者錄得11倍升幅，後者為9倍。看好未來全球零售業表現，業務料見受惠造好。建議候低吸納，向上阻力位7元，跌穿支持位6.2元止蝕。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)