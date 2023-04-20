陳蓓敏：內房板塊修復需時　只宜投機...

美國公布3月新屋動工跌0.8%，新屋動工許可跌8.8%，兩者皆顯示房產業活動放緩，因受高利率和就業情況影響。陸續多間金融機構公布季績，高盛首季純利跌19%，美國銀行升15%。銀行業業績平均表現合理。投資者等待明天美國公布首次申請失業救濟金人數。

中國第一季生產總值升4.5%，高於市場預期3.8%。全國規模以上工業增加值按年升3%，低於預期的3.5%，期待第二季表現。首季房地產開發投資，按年跌5.8%，顯示開發商審慎保守。國統局公布3月份70個大中城市新建商品房價格指數，按月升0.5%，見回暖，按年跌幅收窄至0.8%。內房板塊修復需要時間，投機空間存在。社會消費品零售總額升逾一成，高於預期7.5%。未來零售市場消費數據樂觀。過去恒指連升四日後，昨見回軟，仍在上落格局，但月內波幅未出現。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)