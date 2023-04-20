鄧建初：圖表分析易學難精　適用與否最關鍵係...

家父常說：「我食鹽多過你食米」，初哥深受影響，相信「家有一老，如有一寶」，所以喜歡向前輩級叔父取經。

回顧往事，有不少前輩與初哥有緣。小時候救命恩人梁本叔叔教曉捉象棋，因而造就了初哥後來進身全港公開賽十六強及青少年組八強。中三時大病了半年，在醫院認識了一個叔叔，到中五畢業那年，經他介紹進入當時規模頗大的利華布廠做暑期工。十餘年前有幸認識了一位退休副校長，博學多聞，其女兒是本港名牌大學教授。曾多次約他飯敍取經，獲益良多。他說以往都是對牛彈琴，認為初哥是他知心友。可惜來往數年後他因病離世，初哥失去了一位良師益友，損失甚大。

一個偶然機會認識了一位曾於大機構任要職的金融界前輩盧君，傾談之下獲悉他有不少金融故事，於是邀請他做一集清談節目的嘉賓。

盧君的故事對初哥有啟發性，然而，論及圖表分析時，意見相左，擦出火花。他認為圖表無用，並表示以前有一位圖表派大師，親手畫圖表，但竟輸至一敗塗地。初哥不敢認同，因圖表派有約半世紀時間，那位圖表派師傅只學習了數年時間，顯示時間磨練不夠，就自稱是大師。更重要的是，任何贏多輸少的分析工具，總有出錯的機率，惟有用止蝕策略來保障損失不致於過大。

另外他又認為移動平均線，尤其「黃金交叉」及「死亡交叉」，以前有效，現已變成陷阱，這是初哥十分認同的。箇中原因是以前股市較為簡單，容易造成單邊市的出現，正脗合移動平均線精髓。

現時金融市場就是太多衍生產品，由最初簡單的只買升跌，進化至由衍生產品做出多種投機交易，令市場變得異常複雜。傳統之道氏牛熊市理論漸漸失效，恒指成份股數目不斷增加，加上新股陸續上市，市值已較從前膨脹了很多倍，但投入股票之資金池未能同步成長，形成「浴缸理論」輪流炒作，此起彼落，過山車般忽上忽落時有發生。

現時股票市場，除非是大升市，否則每日股票下跌數目總多過上升。雖有云太陽底下無新事，但往往世事如棋局局新，時刻留意變化，適當作出調整，才有致勝之機。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)