道指跌79點 比特幣挫5%
2023年04月20日 07:50
東網電視更多新聞短片
●踏入亞洲時段，美匯指數升0.02%，報101.99；港匯見7.8485；離岸人民幣(CNH)報6.8917；美元兌日圓處134.73；歐元報1.0949，英鎊報1.2425。金價處1,993.93美元。布油報82.88美元，紐油報78.84美元。比特幣跌5%，報2.88萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水20點。
●道指收報33,897點，跌79點或0.23%；標指收報4,154點，跌不足1點或0.01%；納指收報12,157點，升3點或0.03%。
●港股ADR指數按比例計算，收報20,374點，升6點。
●4月恒生指數夜期收報20,402點，升82點，高水34點，成交11,941張。
●紐約期油收報每桶79.16元，跌1.7美元或2.1%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.12美元，跌1.65美元或1.95%。
●紐約期金收報每安士2,007.3美元，跌0.61%。
●英國富時100指數收報7,898點，跌10點或0.13%；德國DAX指數收報15,895點，升12點或0.07%；法國CAC指數收報7,549點，升15點或0.21%。
●日本3月出口按年增長4.3%，好過預期；期內進口按年增長7.3%，遜預期。
●Tesla首季盈利倒退24%，毛利率大降。
●三星智能手機首季市佔率反壓蘋果iPhone，重登一哥。
●傳阿里旗下盒馬鮮生籌備在港IPO上市。
●騰訊所持快手好倉減逾5,115萬股，料值逾26.4億元。
●滙控下月2日召開董事會議，審議會否派發第一次股息。
●澳洲經濟衰退機率降至35% 英通脹高過預期
●滙控稱中國平安倡轉變結構將損集團獨有環球定位
●東方日報B1：港銀行結餘插穿500億 14年新低
●【東方日報產評】港銀結餘快乾塘 加息倒數百業惶