道指跌79點　比特幣挫5%

●踏入亞洲時段，美匯指數升0.02%，報101.99；港匯見7.8485；離岸人民幣(CNH)報6.8917；美元兌日圓處134.73；歐元報1.0949，英鎊報1.2425。金價處1,993.93美元。布油報82.88美元，紐油報78.84美元。比特幣跌5%，報2.88萬美元。道指期貨跌50點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水20點。

●道指收報33,897點，跌79點或0.23%；標指收報4,154點，跌不足1點或0.01%；納指收報12,157點，升3點或0.03%。

●港股ADR指數按比例計算，收報20,374點，升6點。

●4月恒生指數夜期收報20,402點，升82點，高水34點，成交11,941張。

●紐約期油收報每桶79.16元，跌1.7美元或2.1%；倫敦布蘭特期油收報每桶83.12美元，跌1.65美元或1.95%。

●紐約期金收報每安士2,007.3美元，跌0.61%。

●英國富時100指數收報7,898點，跌10點或0.13%；德國DAX指數收報15,895點，升12點或0.07%；法國CAC指數收報7,549點，升15點或0.21%。

●日本3月出口按年增長4.3%，好過預期；期內進口按年增長7.3%，遜預期。

●Tesla首季盈利倒退24%，毛利率大降。

●三星智能手機首季市佔率反壓蘋果iPhone，重登一哥。

●傳阿里旗下盒馬鮮生籌備在港IPO上市。

●騰訊所持快手好倉減逾5,115萬股，料值逾26.4億元。

●滙控下月2日召開董事會議，審議會否派發第一次股息。

●澳洲經濟衰退機率降至35% 英通脹高過預期

●滙控稱中國平安倡轉變結構將損集團獨有環球定位

●東方日報B1：港銀行結餘插穿500億 14年新低

●【東方日報產評】港銀結餘快乾塘 加息倒數百業惶