郭家耀：港股靜候突破　滙豐可挑戰60元

安里資產管理董事總經理郭家耀表示，投資者觀望美企業績表現及通脹數據，美股短期欠缺上升動力，不過，市場有共識加息周期將在5月的議息會議後完結，相信股市仍會維持在高位徘徊。至於港股亦欠缺明顯方向，近期內地因素及股東減持消息成焦點，恒指維持窄幅上落格局，短期或繼續在兩萬點樓上整固，當有更多正面消息，如中資企業業績較預期理想，恒指有機會向上突破，挑戰21,000點關。

美元匯價經過一輪調整，開始在低位喘定，油價及金價因而出現回吐，影響相關股份表現。不過郭指出，加息周期即將完結，美元長期弱勢似乎已成定局，對商品資源價格有利。而油、金價早前急升後，高位出現獲利回吐亦無可厚非，但估值仍有吸引力，不妨趁回調吸納油、金相關股票。