許繹彬：港股成交縮　後市較反覆

他認為現階段港股走勢，確實沒有任何先兆的情況下看到會升定會跌；就較早前內地公布今年第一季度GDP增長4.5%，雖然還未及全年5%的增長目標，但已超過市場預期，反映國內復甦力度充足；正當投資者以為「得米」，港股卻反而連跌兩日，所有「曾」作出的突破，又再一次成為泡影，大市再次回落，甚至跌穿20,400點。