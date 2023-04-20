許繹彬：港股成交縮 後市較反覆
2023年04月20日 11:20
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在本周終於「曾」呈現突破衝穿阻力區20,400點；更在中資股的發威下，因而再「曾」升穿20,800點，締造出近兩個月來的高位。恒指突然轉強，前景看似有所改善，絕大部分的升幅是由大型科網股(ATMXJ)突然轉跌為升所帶動，加上三桶油及久違的內銀內險股，還有滙豐控股(00005)及友邦保險(01299)等股份一起助攻所引致；儘管美股道指持續強勢，快要到達34,000點水平，但恒指仍然我行我素，在升穿阻力區後氣勢突然銳減，並沒有承接外圍的氣燄上升；而到達20,600點後，又再次出現拉鋸局面；期後在升穿20,800點後，部分強勢股份無以為繼更出現回吐壓力，投資者再次在此水平對前景感到不明朗。
他認為現階段港股走勢，確實沒有任何先兆的情況下看到會升定會跌；就較早前內地公布今年第一季度GDP增長4.5%，雖然還未及全年5%的增長目標，但已超過市場預期，反映國內復甦力度充足；正當投資者以為「得米」，港股卻反而連跌兩日，所有「曾」作出的突破，又再一次成為泡影，大市再次回落，甚至跌穿20,400點。
大市可謂完全沒有路數可言，因此，投資者只可留意市場的走勢，見機行事；許建議先以20,307點作支持區間，投資者若要捕捉突如其來的上升，對象始終是反彈力強的大型科技股為首選，但只可繼續以短炒為主；如果仍未能適應短炒的節奏，則可留意市場受惠股，國內五一長假將至，預期國內的報復性旅遊仍會出現，甚至出現高峰，儘管部分受惠股已有偷步炒上的情況，當中仍有滄海遺珠，論實力北京首都機場股份(00694)應可是考慮之列。