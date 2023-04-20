許繹彬：港股成交縮　後市較反覆

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，港股在本周終於「曾」呈現突破衝穿阻力區 20,400點；更在中資股的發威下，因而再「曾」升穿20,800點，締造出近兩個月來的高位。

許繹彬認為，現階段港股走勢，確實沒有任何先兆的情況下看到會升定會跌；就較早前中國公布今年第一季國內生產總值(GDP)增長4.5%，雖然還未及全年5%的增長目標，但已超過市場預期，反映內地復甦力度充足；正當投資者以為「得米」，港股卻反而連跌兩日，所有「曾」作出的突破，又再一次成為泡影，大市再次回落，甚至跌穿20,400點。