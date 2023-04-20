積金評級：首季MPF淨流入料超過152億元

強積金研究機構積金評級表示，強積金第一季度資金淨流入估算約為152.65億港元，較「可扣稅自願性供款」推出以來約129.8億元的歷史平均水平高出約17.6%，扣稅優惠是強積金強勁資金流的關鍵推動力。

積金評級指，強積金成員聽取建議作分散投資，預設投資策略(DIS)基金是資金流的大贏家之一。儘管核心累積基金僅佔強積金總資產的6.1%，卻吸引了約14.5%的資金淨流入。

資金淨流入創紀錄，而強積金總資產在2023年第一季度末升至約1.109萬億元，與2022年12月底相比增長了約5.51%。如計入強積金供款和市場回報，2023年第一季度469萬名強積金成員的平均帳戶結餘增加約12,300元，現約達236,300元。

香港專業獨立強積金研究﹑觀點及教育機構積金評級主席叢川普稱，對於強積金計劃來說，每年第一季是最重要的時機。強積金計劃把握機會奠定該年度的強勁表現，同時爭取大部分的「可扣稅自願性供款」。宏利、永明和滙豐強積金均是最大贏家，這三家強積金計劃的巨頭共吸引了2023年第一季度資金淨流入約58%。