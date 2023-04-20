【產經直播】港股及美股悶局何時破？

港股連續兩日回吐後，周四(20日)早段靠穩，惟港匯持續走弱，加上外圍通脹及加息陰霾下，恒指暫難突破上落區間？

美股本周亦陷悶局，隔晚三大指數個別發展。美國金融股業績表現好壞參半，科企成績表更令人失望，串流平台Netflix首季訂戶增長遜預期，股價急挫3%過外；龍頭車企Tesla首季按年少賺24%，毛利率因減價而受壓，降至19.3%，盤後股價跌逾4%，納指可否吼位沽？

至於A股方面，內地日前公布的首季經濟數據勝預期，刺激上證指數本周曾逼近3,400點，見去年7月以來高位，兩市總成交更連續12個交易日逾萬億。隨着A股業績期以及五一長假臨近，內地股市能否做好？

美國加息預期又再升溫，美元匯價呈強，商品轉弱。隔夜紐約期油跌穿每桶80美元，收報每桶79.16美元，下跌2.1%，國際油價會點走？紐約期金亦下跌0.6%，收報每安士2,007.3美元，而現貨金再失守2,000美元，黃金可趁回吐吸納？虛擬資產同樣向下，比特幣失守3萬美元大關，而以太幣跌幅更深，投資者可以點部署？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》每隔周四中午12時45分直播，今集有銀河證券業務發展董事羅尚沛，以及南方東英資產管理銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳為大家逐一解答。

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