【高盛推介】快手被減持創近月新低 騰訊靠穩
2023年04月20日 11:39
東網電視更多新聞短片
高盛(亞洲)有限責任公司：據快手近日股權披露顯示，騰訊控股旗下公司向外部資本夥伴無償派送5,115萬股，市值逾26億元快手股份。減持後騰訊的快手持股由20.46%減至19.02%，騰訊仍然是快手最大股東。
快手受減持消息影響，周三(19日)跌約4.4%，周四(20日)早段繼續下跌。早上低開約1.7%後失守50港元水平，最低見48.4元，創近5個月新低。現報49.2元，跌約4.8%。
騰訊周三失守360元水平，跌約2.2%，周四早段反彈。早上持平開市後上升，現報358.4元，升約0.3%。
觀察個股輪證資金流向，快手好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,020萬元。淡倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約20萬元。
騰訊方面，好倉於本周二及本周三共錄得約2,860萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。
觀察港股通資金流向，可見北水於周三繼續沽出騰訊，錄得約3.6億元資金淨賣出。
快手購27081，行使價52.05元，2023年6月23日到期，實際槓桿5.7倍，貼價。
快手購25320，行使價65.85元，2023年12月18日到期，實際槓桿4.2倍，中年期。
快手沽28733，行使價37.78元，2023年9月22日到期，實際槓桿3.8倍，中期、低街貨。
快手牛61088，收回價45元，行使價42元，換股比率100，槓桿比率6.6倍，相近收回價牛證中最高槓桿。
投資者如看好騰訊，認購證方面的輕微價外選擇可留意高槓桿騰訊購(13514)。貼價選擇可留意高敏感度騰訊購(14578)。低面值選擇可留意騰訊購(13019)。牛證方面可留意騰訊牛(57500)，與現價有約20元收回距離。
騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿12.1倍，輕微價外、高槓桿。
騰訊購14578，行使價409.08元，2023年7月26日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高敏感度。
騰訊購13019，行使價438元，2023年7月21日到期，實際槓桿10.8倍，低面值。
騰訊牛57500，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率16.4倍，相近收回價牛證中最高槓桿。
騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿8.3倍，行使價305元以上、2個月期以上產品最高槓桿。
騰訊熊59847，收回價390元，行使價392元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。
認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載：http://www.gswarrants.com.hk 。