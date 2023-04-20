【高盛推介】快手被減持創近月新低　騰訊靠穩

高盛(亞洲)有限責任公司：據快手近日股權披露顯示，騰訊控股旗下公司向外部資本夥伴無償派送5,115萬股，市值逾26億元快手股份。減持後騰訊的快手持股由20.46%減至19.02%，騰訊仍然是快手最大股東。

快手受減持消息影響，周三(19日)跌約4.4%，周四(20日)早段繼續下跌。早上低開約1.7%後失守50港元水平，最低見48.4元，創近5個月新低。現報49.2元，跌約4.8%。

騰訊周三失守360元水平，跌約2.2%，周四早段反彈。早上持平開市後上升，現報358.4元，升約0.3%。

觀察個股輪證資金流向，快手好倉於過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,020萬元。淡倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約20萬元。

騰訊方面，好倉於本周二及本周三共錄得約2,860萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，可見北水於周三繼續沽出騰訊，錄得約3.6億元資金淨賣出。

快手購27081，行使價52.05元，2023年6月23日到期，實際槓桿5.7倍，貼價。

快手購25320，行使價65.85元，2023年12月18日到期，實際槓桿4.2倍，中年期。

快手沽28733，行使價37.78元，2023年9月22日到期，實際槓桿3.8倍，中期、低街貨。

快手牛61088，收回價45元，行使價42元，換股比率100，槓桿比率6.6倍，相近收回價牛證中最高槓桿。

騰訊購13514，行使價422.42元，2023年7月3日到期，實際槓桿12.1倍，輕微價外、高槓桿。

騰訊購14578，行使價409.08元，2023年7月26日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、高敏感度。

騰訊購13019，行使價438元，2023年7月21日到期，實際槓桿10.8倍，低面值。

騰訊牛57500，收回價340元，行使價337.2元，換股比率500，槓桿比率16.4倍，相近收回價牛證中最高槓桿。

騰訊沽12672，行使價321.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿8.3倍，行使價305元以上、2個月期以上產品最高槓桿。

騰訊熊59847，收回價390元，行使價392元，換股比率500，槓桿比率10.4倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

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