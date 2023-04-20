羅兵咸永道：內銀短期淨息差料仍受壓

羅兵咸永道發布《銀行業快訊：2022年中國銀行回顧與展望》，統計了內地40家上市的大型商業銀行、股份制銀行及城農商行過去一年表現。

報告顯示，2022年全球經濟受到諸多超預期因素衝擊，中國經濟面臨新的下行壓力，在政策支持下趨於企穩回升。銀行業在大力支持實體經濟的同時經營壓力加大，面臨信用風險管理、資本管理等挑戰。

在淨利潤方面，受利息收入增速放緩影響，去年40家上市內地銀行的整體淨利潤，按年升幅放慢至6.96%；其中大型商業銀行及股份制商業銀行淨利潤回落至5.34%及10.99%，2021年則為11.43%及17.53%；期內僅得城農商行由2021年的8.2%增至11.19%。

至於年內淨利息及淨息差亦持續收窄，主因貸款市場報價利率(LPR)下行帶來貸款重定價壓力，以及上市銀行響應國家號召實體經濟，降低融資成本所致，其中大型銀行淨利差及淨息差較2021年收窄0.13個百分點至1.75%。

值得留意的是，去年內銀為響應國家任務，期內利息收入增速放緩，且非利息收入更出現下降。總結40家上市內銀，實現營收按年僅升0.62%至5.46萬億元人民幣，較2021年的7.92%增速大幅回落，利息淨收入僅升3.16%至4.1億元人民幣，當中上市銀行及股份制銀行升幅各為3.69%及1.33%；而且所有上市銀行的手續費及佣金淨收入均呈「負增長」，又以城農商行跌5.68%最多，大型商業銀行及股份行銀行則跌2.86%及2.33%。

而近年內地房地產市場經歷寒冬，內銀的貸款結構亦出現變化，就公司類貸款而言，製造業成為年度信貸增速最高行業，升18.84%，房地產去年增速為5.37%，佔比進一步降至9.07%。不過，在零售貸款結構而言，住房按揭貸款仍佔比最高達63%。

羅兵咸永道香港金融服務合夥人姚家仁認為，現時內銀仍處銀行金融體系支持實體經濟階段，看不到貸款利率有下跌空間。他又認為，雖然部分內銀下調存款利率，但幅度緩慢，淨息差仍有壓力，相信未來一年會持續該趨勢，銀行短期淨息差仍會受壓。

他又預期，內銀今年的純利增速回升都有挑戰，原因是利差及非利息收入都存在壓力，國家有「減費讓利」政策。至於未來人行會否再下調LPR，他則指觀乎近期內地經濟數據表現平穩，應不必再跌；另他對今年住房貸款「審慎樂觀」，因去年環境實在太差。