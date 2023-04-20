達利奧：聯儲局或開始買其他債務　恐面臨眾多問題

內媒報道，有「鱷王」之稱的全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達利奧(Ray Dalio)，透過視像會議出席在杭州召開的第七屆2023年全球私募基金西湖峰會。

達利奧提到，美國聯儲局可能會開始購入其他債務，當中會面臨很多問題，但這樣的周期不會被很多人看到，因為人們總會被短周期所迷惑，而看不到一個長周期改變。他曾經多次在一些金融危機前提出觀點並警告，但指潛在危險遭忽視。

他表示，大部分時候可以看到當經濟下行時，只要市場表現疲弱，大家可能就會蒙受財務損失，原因是人們總隨波逐流，2008年金融危機就是一個很好的說明，而目前有3件事情正在發生。

他指，一是巨額債務的貨幣化，主要各國央行通過印鈔及發行貨幣來購買發行的債務，也就是金融體系當今情況，上一次在1930年代及1940年這段期間才看到這樣的事件。

二是可以看到最大的財富以及價值觀的鴻溝所引發巨大內部衝突正在發生，它會觸及人性及思考模式的轉變，甚至會改變一個國家所做的決定，如稅務政策等，這些價值觀鴻溝會從個人慢慢延伸至國家層面、群體層面甚至是世界層面。

他提到，第三件事是世界大國之間的衝突，例如在1945年後，可見美國在世界上尤其是金融市場上，是站在一個主宰地位，在軍事上也處於全球領導地位，認為宜開始去學習這些歷史的輪迴、轉變及更替，其發展之中有規律。

他指，很多事情不是注定要發生，而是可以管理，例如有長周期跟短周期，短周期7年，正負3年，長周期一般120年，正負50年，而例如債務、疫情、戰爭都是短周期事件。