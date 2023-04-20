【高盛推介】港交所下周公布業績　部署兩手準備

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所將於下周三(26日)公布今年首季業績，市場預期首季純利介乎30億元至33.58億元，按年升12.4%至25.9%。港交所周三(19日)失守340元水平，跌約2.2%。周四(20日)早段低開約0.8%後反彈。現報340.2元，升約0.2%。

觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,160萬元。淡倉於本周二錄得小量資金流入後，周三獲資金轉向沽出。

投資者在部署港交所好淡倉時，由於即將公布業績，表現或會在公布業績後波動，因此在部署時應多加注意。

港交購13350，行使價368.2元，2023年6月27日到期，實際槓桿13.6倍，行使價380元以下、2個月期以上產品最高槓桿。

港交購15487，行使價388.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿8.4倍，中期、輕微價外。

港交購13536，行使價410.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿9.1倍，低面值。

港交牛64886，收回價300元，行使價298元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。

港交沽11969，行使價299.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿11.5倍，行使價290元以上、3個月期以上產品最高槓桿。

港交沽12812，行使價325元，2023年7月21日到期，實際槓桿9.3倍，貼價。

港交熊50100，收回價380元，行使價382元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。

免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。(c)版權所有2023年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資前閣下應理解產品特性及風險，考慮該投資是否適合閣下的個別情況，並向有關的專業顧問查詢。認股證及牛熊證乃複雜之產品，除相關資產之價格及其變動外，還有其他因素影響認股證價格。本產品並無抵押品，投資者所依賴的是發行人及擔保人的信譽。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。