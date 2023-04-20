【高盛推介】港交所下周公布業績 部署兩手準備
2023年04月20日 13:11
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高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所將於下周三(26日)公布今年首季業績，市場預期首季純利介乎30億元至33.58億元，按年升12.4%至25.9%。港交所周三(19日)失守340元水平，跌約2.2%。周四(20日)早段低開約0.8%後反彈。現報340.2元，升約0.2%。
觀察個股輪證資金流向，好倉於近期獲資金持續吸納，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,160萬元。淡倉於本周二錄得小量資金流入後，周三獲資金轉向沽出。
投資者在部署港交所好淡倉時，由於即將公布業績，表現或會在公布業績後波動，因此在部署時應多加注意。
投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價380元以下、2個月期以上產品最高槓桿的港交購(13350)。中期選擇可留意輕微價外港交購(15487)。低面值選擇可留意港交購(13536)。牛證方面可留意港交牛(64886)，與現價有約40元收回距離。
港交購13350，行使價368.2元，2023年6月27日到期，實際槓桿13.6倍，行使價380元以下、2個月期以上產品最高槓桿。
港交購15487，行使價388.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿8.4倍，中期、輕微價外。
港交購13536，行使價410.2元，2023年9月26日到期，實際槓桿9.1倍，低面值。
港交牛64886，收回價300元，行使價298元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價290元以上、3個月期以上產品最高槓桿的港交沽(11969)。貼價選擇可留意港交沽(12812)。熊證方面可留意港交熊(50100)，與現價有約40元收回距離。
港交沽11969，行使價299.68元，2023年7月26日到期，實際槓桿11.5倍，行使價290元以上、3個月期以上產品最高槓桿。
港交沽12812，行使價325元，2023年7月21日到期，實際槓桿9.3倍，貼價。
港交熊50100，收回價380元，行使價382元，換股比率500，槓桿比率8.2倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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