硬碟廠Seagate違規向華為供貨　硬啃23億罰單

外媒報道，美國商務部宣布，硬碟大廠Seagate Technology同意就違反美國出口禁令，支付3億美元(約23.4億港元)罰款並達成和解。Seagate將在5年內，每季支付1,500萬美元罰款，由今年10月開始支付。

根據商務部公布，Seagate被指在2020年8月至2021年9月期間，向華為供應價值超過11億美元的硬碟。而美國政府在2020年8月通過法規，禁止向華為銷售部分在國外採用美國技術製造的產品。此前，美國政府以國家安全及外交政策疑慮為由，在2019年將華為列入貿易黑名單。

商務部表示，Seagate在2020年的出口管制規定生效後約一年內，繼續向華為出售約740萬個硬碟，成為華為獨家的硬碟供應商。相反，自出口禁令生效後，另外兩家主要的硬碟供應商已停止向華為供貨。據悉，該兩家有遵守禁令的硬碟廠是Western Digital及日本東芝。

Seagate稱，其在美國以外製造的硬碟並不受美國出口管制法規約束，因為它們不是直接採用美國設備生產的產品。然而，美國政府指Seagate錯誤解讀相關規定。