專家樓評：通關後首個五一長假　為樓市添動力

自今年初中港兩地恢復全面通關後，兩地居民往來頻繁，旅遊業即時復常，一些旅遊熱點如廣東道，通關後天天人流如鯽，零售業亦加快承租一綫地段舖位，增設據點迎商機。內地客重臨香港，亦為樓市帶來新一股購買力，發展商今年首季已加快推售步伐，多個新盤排隊登場，而且市場反應熱烈，銷情報捷。

剛過去的復活節假期，雖然是取消防疫措施後首個長假期，但因並非內地假期，訪港人數未有出現大幅上升，而且香港人紛紛離港外遊，港人出境人次高逾一百萬人次，睇樓活動大受影響，令樓市交投明顯轉靜。以中原十大屋苑成交為例，4天復活節假期共錄約19宗成交，按年急跌逾6成，更創4年新低。

本月底迎來通關後首個五一長假，相信市場氣氛會來個大逆轉。今年內地五一勞動節假期為4月29日至5月3日，傳統以來是內地客訪港旺季。有內地旅遊網站顯示，截至4月14日，五一假期內地出境機票預訂量，香港位居首位，成最熱門的旅遊地點。高鐵車票亦出現搶購潮，五一長假首日，即4月29日，從廣州、深圳、廈門及長沙出發至香港西九龍站的高鐵車票早已售罄，相信今年勞動節假期，香港有望重現旅遊旺季盛景，同時為樓市增添新動力。

有見及此，零售業、酒店業及餐飲業早已摩拳擦掌，做足準備迎接大批內地客。而各大發展商亦積極推盤，新盤戰持續爆發，啟德PARK PENINSULA項目之一的天瀧，近日積極進行前期軟銷工作，表明最快本月底推出首批單位，以招標形式出售；而大埔白石角University Hill，本周已率先推出首批123個單位，價錢甚有競爭力，對比項目一期首張價單折實平均呎價有約7%折讓，對比同區一手價亦有約10%折讓，相信可吸引買家進駐。地產代理業界普遍看好五一長假的市況，始終美息快將見頂，外圍經濟亦相對不穩，香港「磚頭」仍然是資產增值的最佳投資工具之一。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑