唔止米貴！全球糖價逾10年高　最終苦了消費者？

全球糖價已飆升至10多年來新高，標準普爾食糖分析師Girish Chhimwal稱，受到極端天氣影響，食糖基本面非常看好，預期價格在中短期內保持高位。食糖成本不斷上漲，糖果可能會以更貴的形式轉嫁予消費者。

大宗商品數據平台DNEXT的高級糖業分析師John Stansfield表示，糖價上漲將使糖果和含糖飲料的價格上揚。此外，全球加工食品的價格正在上漲，例如一塊朱古力中，包含了牛奶、可可粉等，這些成本也在上升；因此，製造此類商品的能源和勞動力成本也跟隨上升。

Stansfield稱，甘蔗壓榨季開始結束，主要產糖國的收成大幅下調，尤其是印度、泰國、中國和巴基斯坦。另邊廂，由於種植面積減少和夏季嚴重干旱，導致歐洲甜菜收成不佳，惟新冠疫情後需求持續復甦，加劇了產量下降。

原糖期貨近日已漲至每磅24美仙，創下逾10年新高。Chhimwal估計，原糖期貨價格會保持在每磅21至24美仙的高位。儘管中國可能會動用國家儲備來緩解全球市場的壓力，但他警告還有許多因素可能會推高價格。

外媒周三(19日)引述惠譽解決方案公司(Fitch Solutions)數據顯示，2023年全球大米市場將出現20年來最大的短缺。世界各地的大米產量下降，推高了全球消費價格，當中佔全球90%的大米消費的亞太地區情況最嚴峻。