台積電魏哲家︰庫存積壓持續　料今年收入倒退

半導體產業仍未走出周期低谷，台積電總裁魏哲家表示，產業去庫存需時比預期中更長，加上內地經濟重啟後帶來的需求提振也不及預期，故下調了對今年整體行業乃至台積電本身的收入預測。

他表示，撇除記憶體後，今年全球半導體行業銷售額料倒退中單位數(通常指4至6%)，晶圓代工行業銷售額亦會有高單位數(7至9%)的下滑，較上季預估的下跌3%進一步惡化。至於台積電今年的收入，則由以美元計小幅度增長調整為下跌「低至中單位數」(1%至6%)。

在他看來，台積電的業務可能會在下半年才能好轉。另外，雖然公司的毛利率仍然維持在較穩定的水平，但副總經理暨財務長黃仁昭警告，台灣上調電費將導致成本上升，對全年毛利率的負面影響約為0.5個百分點。

魏氏重申，非常有信心能夠實現53%以上的長期毛利率目標。儘管公司在海外設廠時成本較高，但通過規模效應、海外政府的資助，以及供應鏈價值提高(管理層表示會對客戶「出售」這些價值)，都能夠攤分成本。

另外，對於有外媒報道指，台積電反對美國《晶片法案》所提供的資助時附帶的某些條件，黃氏稱在申請資助期間不便披露細節。惟他亦補充，最終的所有決定仍會基於台積電的利益為先。

台積電仍維持今年320億至360億美元的資本開支預測，惟稱如有必要可以在短時間內作彈性調整。