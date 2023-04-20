小黃鴨德盈：擬泰國開至少6店　冀進一步拓國際市場

集團主席及行政總裁許夏林表示，過去在海外市場，主要透過當地代理發展，惟代理不會為產品投入太多。看中泰國消費者對設計、文創產品包容度較高，而且消費力較強，因而在泰國開設子公司，建立自有團隊，並期望將授權業務再複製至其他東南亞市場，甚至南美市場。

至於本月入股「盲盒」和潮流玩具公司深圳隱藏哇偶文化科技，未來將會加入盲盒及潮玩市場，續透過推出不同產品，維持IP的吸引力，並會針對主要消費客群，物色不同的收併購機會。同時預告，將會再推出新的IP，也不排除將表現不佳的IP出售，而目前有逾3.6萬個以B.Duck家族角色的SKU(存貨單位)。

另外，集團首席財務官謝子亮表示，因新冠疫情影響客戶的產品銷量，額外授權金由2021年的逾8,000萬港元，去年下跌至約3,000萬元，儘管今年首幾個月被授權商仍受庫存積壓影響，但新簽合同及被授權商數量均有所增加，對今年表現有信心。