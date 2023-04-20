小黃鴨德盈：擬泰國開至少6店 冀進一步拓國際市場
2023年04月20日 15:46
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許夏林（左二）；張展耀（左一）；謝子亮（右一）
港產知識產權(IP)公司小黃鴨德盈(02250)逐步拓展國際市場，集團總經理張展耀表示，現時已在泰國成立子公司，並已在Lazada、Shopee等當地電商平台開店，6月將在一線城市的大型商場以「店中店」模式開設限定店，目標年內開6至8家。
集團主席及行政總裁許夏林表示，過去在海外市場，主要透過當地代理發展，惟代理不會為產品投入太多。看中泰國消費者對設計、文創產品包容度較高，而且消費力較強，因而在泰國開設子公司，建立自有團隊，並期望將授權業務再複製至其他東南亞市場，甚至南美市場。
該公司近年將知識產權品牌轉變成吸引年輕人的時尚品牌，包括與手機遊戲合作，去年12月與騰訊控股(00700)系內公司成立合資公司深圳德趣科技。許氏透露，將開發一款以其知識產權B.Duck為主題的遊戲，而微信小程式序版本將於5月推出測試，期望明年春季能讓用戶「綁號」，將用戶引流至遊戲，實現遊戲收入、衍生品變現等業務。
至於本月入股「盲盒」和潮流玩具公司深圳隱藏哇偶文化科技，未來將會加入盲盒及潮玩市場，續透過推出不同產品，維持IP的吸引力，並會針對主要消費客群，物色不同的收併購機會。同時預告，將會再推出新的IP，也不排除將表現不佳的IP出售，而目前有逾3.6萬個以B.Duck家族角色的SKU(存貨單位)。
另外，集團首席財務官謝子亮表示，因新冠疫情影響客戶的產品銷量，額外授權金由2021年的逾8,000萬港元，去年下跌至約3,000萬元，儘管今年首幾個月被授權商仍受庫存積壓影響，但新簽合同及被授權商數量均有所增加，對今年表現有信心。