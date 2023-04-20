道指期貨挫203點 比特幣跌見28906美元
2023年04月20日 16:25
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美匯指數報101.593；港匯見7.8495；離岸人民幣(CNH)報6.8844；美元兌日圓報134.56；歐元處1.0972；英鎊報1.2443。金價報1,998.88美元。油價升1.3%，布油報81.99美元，紐油處78.09美元。比特幣跌1.24%至28,906美元。道指期貨跌203點。
焦點數據：
20:30 美國申領失業救濟人數
22:00 美國3月領先指標
22:00 美國3月成屋銷售
22:00 歐元區4月消費者信心指數
●港股反覆靠穩，恒生指數全日收報20,396點，升29點或0.14%，主板成交1,015.61億港元。個別科技股做好支撐大市，中芯國際再創逾兩年高位，收市報25.6元，升6.2%，是表現最佳藍籌。美團升3.5%重上140元。https://bit.ly/3LhTN0s
-越秀地產擬折讓28%供股籌83.6億元，復牌後曾挫18%。
-香港寬頻曾挫逾3%，傳中移否認研究收購。
●滬深三大指數低收。滬綜指報3,367點，跌3點或0.09%，成交額4,997億元人民幣。https://bit.ly/3Ajuc0s
中國經濟：
●人行：內地不存在長期通縮或通脹基礎。
●羅兵咸永道：內銀短期淨息差料仍受壓。
香港經濟：
●積金評級：首季MPF淨流入料超過152億元。
●Klook：消費券首日預訂量按日升2倍，海外旅遊項目為主。
外地經濟：
●唔止米貴！全球糖價逾10年高，最終苦了消費者？
●達利奧：聯儲局或開始買其他債務，恐面臨眾多問題。
●聯儲局褐皮書：物價升幅似放緩，經濟停滯不前。
●聯儲官員指銀行業壓力或致信貸收緊，美經濟料溫和增長。
●IATA：航空業運力不足最快2025年才有改善。
●意大利求得台灣晶片，傳放棄一帶一路作交換。
央行動向：
●澳洲央行大改革，料減少會議次數及設專家政策委員會。
●烏拉圭央行意外減息0.25厘，南美國家首例。
企業消息：
●台積電上季純利升2%，先進製程收入佔比51%。
●台積電魏哲家︰庫存積壓持續，料今年收入倒退。
●庫克與莫迪會晤，承諾促進印度增長及投資。
●硬碟廠Seagate違規向華為供貨，硬啃23億罰單。
●Jaguar Land Rover未來5年投資逾1,460億拓電動車。
●軟件公司F5裁員逾600人，削減收入預測。
●華為孟晚舟：AI運算力到2030年料增長500倍。
●「鱷王」達利奧據報在阿布扎比設家族辦公室分支機構。
●股價低迷！Snap全面開放聊天機械人My AI圖翻身。