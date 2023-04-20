【產經直播】港股納悶　有排未突破？

隔晚美股反覆偏軟，港股周四(20日)反覆靠穩，恒指低開12點後窄幅上落，收市升29點，報20,396點，全日高低波幅僅164點，成交亦只有1,015億元。在港匯、成交均偏弱下，再加上缺乏利好消息，港股短期繼續悶？投資者嚟緊有咩因素要睇實？

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