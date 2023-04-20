【產經直播】港股納悶 有排未突破？
2023年04月20日 16:55
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隔晚美股反覆偏軟，港股周四(20日)反覆靠穩，恒指低開12點後窄幅上落，收市升29點，報20,396點，全日高低波幅僅164點，成交亦只有1,015億元。在港匯、成交均偏弱下，再加上缺乏利好消息，港股短期繼續悶？投資者嚟緊有咩因素要睇實？
外圍電動車龍頭首季盈利遜預期，毛利率大跌9.8個百份點至19.3%，拖累今日車股向下，內地電動車龍頭比亞迪(01211)偏軟，造車新勢力「蔚小理」亦跌4至8%，新能源汽車股前景已響警號？
中資電訊股普遍向好，官媒指中國6G研究領域取得進展，聯通(00762)及中電信(00728)股價均靠穩，當中電訊設備股更突出，長飛光纖(06869)最強，升近9%，明日公布季績的中興通訊(00763)亦升6%。內地持續研發6G技術，將會是行業今年焦點？中資電訊股前景亮麗？首選會係邊隻？
騰訊(00700)應合作夥伴要求，向對方分派5,100多萬股快手(01024)，分派的消息令快手隨即捱沽，失守50元關，更創近五個月新低，雖騰訊已澄清並非減持快手，但仍會引起市場憂慮，未來會再分派快手？有貨要快啲走？
另一方面，美團(03690)外賣首場直播帶貨成績單曝光，活動期間外賣訂單量年按年增長近50%，今日股價重上140元，仲有冇上升空間？美團可否重拾強勢？另據外媒報道，阿里巴巴(09988)旗下的新鮮食品零售平台盒馬準備在本港上市，不過阿里股價仍偏軟，阿里近排不斷有利好消息，但卻未能企穩紅底，股份有咩隱憂？
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