國泰3月載客量增至132萬人次　陸續增加往返內地航班

國泰3月份載客132.21萬人次，按年增加4,217%。收入乘客千米數按年上升4,828%。乘客運載率增加44.8個百分點至90.4%，以可用座位千米數計算的運力按年增加2,384%。2023年首季，載客人次較去年同期增加3,907%，運力上升2,174%，而收入乘客千米數則上升4,432%。

3月份運載12.17萬公噸貨物，按年增加25.3%，因當時受限於嚴格的機組人員檢疫措施，以致貨運運力大幅下降。月內的貨物收入噸千米數按年增加102.5%，運載率下跌14.6個百分點至66.9%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年增加146.7%，首季載貨量較去年同期增加35.6%，運力增加178.4%，而貨物收入噸千米數則上升128.1%。

顧客及商務總裁劉凱詩表示，國泰航空的客運業務在2023年第一季持續改善。集團於3月份恢復三個客運航點─上海虹橋機場、海口及名古屋。當中，虹橋的商務及休閒出遊需求尤為殷切。由於各地旅客趁着櫻花季節到訪，加上復活節假期帶動，使日本和韓國航線的客運需求非常可觀。另外，往來香港及台灣的需求亦同樣強勁，當中包括由台灣經香港樞紐前往歐洲及印尼等。

劉續指，3月份的貨運量對比2月份錄得17%的雙位數增長，反映農曆年假後貨運需求逐步回復。月內的貨運增長主要由香港和內地出口的電子商貿推動，而其他地區的貨運需求則相對溫和，反映全球貨運需求持續疲弱。

集團在展望中指出，由現在至10月底前，集團會陸續增加往返內地的航班數量至每周約160班，覆蓋15個城市共16個機場，包括營運每天四班往返北京的航班，以及每天六班往返上海浦東機場和每周九班往返上海虹橋機場的航班。貨運方面，4月份的清明節、復活節和齋戒月預計會令貨運需求減弱，整體需求較之前放緩，雖然仍具變數，我們會繼續靈活調整貨機運力，但隨着客運網絡不斷增長，會利用客機腹艙為客戶擴大貨運覆蓋面。