陸秉鈞：美元技術走勢預示港股將大跌？

是次專欄先簡單地說出結論：若然美匯指數中期升浪開展，港股後市將難於看好，甚至於本季再見年內低位。

很多讀者都知道，絕大多數的港股是以港幣為交易單位，然後港幣又跟美元掛鈎。但同時間，近10年隨着香港指數內的內地公司佔比愈來愈高，反觀香港或國際業務的公司佔比則愈來愈不顯著後，香港指數成分股的盈利能力，完全取決於公司於內地業務的收入(人民幣)。亦因此，同樣的盈利，在港元等於美元的掛鈎基礎下，以港元計價的每股盈利也會隨着美元轉強而縮小，就算股價不變，公司估值也會變得相對地「貴」了。所以每次美元一展開中期升浪，先不說「走資」的影響，單是估值修正的影響，已經為港股造成下調壓力。

那麼，美匯指數(以下簡稱美匯)是否真的展開會升浪? 這首先要看它的組成部分：它是由六個主要國際貨幣的匯率組成，當中歐元佔比最重，接近60%，而英鎊和加元加起來佔了超過20%。這三者加起來已經佔了整個美匯的算法近8成了。而後兩者的中期走勢若無特別消息，一般兌美元的走勢會跟歐元走勢。因此投資者大多數情況下會主力分析歐元的走勢來作分析美匯的關鍵。

無論從美匯還是歐元兌美元，都會明顯看到2022年近一整年的升浪(歐元是跌浪)，然後於11月伴隨着第一周出現的大陰燭向下突破升軌(歐元是大陽燭向上突破降軌)作結，也在同月，恒生指數就創下了24年來最大的單月升幅！而美元則展開跌浪至今(歐元是升浪)。

美元中間曾經於2月出現過整整一個月的反彈。觸發點是美國CPI持續高於預計，造成更長的加息預計升溫。同月，恒指由升浪頂的最高位22701，「無水花」直插穿2萬點，才在美元指數重新下跌後緩和，並出現小幅反彈。

近日，美元再因CPI而跌至100.77，但於上周五出現反彈，收復101關口並已站於101.5之上三日之久(執筆時為本周二)。在圖表上，本次暫時的最低位與2月2號創下的100.8呼應着，若然不再失守此低位，並形成「雙底」形態，這將預示美匯將至少在未來一個月重拾升浪。若然成真，將對港股再次埋下向下修正的壓力(執筆時恒指為20650)，在最惡劣的情況下，可能會再次測試18829本年最低位。先帶回「頭盔」，目前本人未見有相關太多分析表示美元會上升，若然美匯跌穿100.7甚至跌穿100，這次港股來自「美元的危機」將可能解除。

富途交易部高級分析師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者擁有上述建議股份發行人之財務權益)