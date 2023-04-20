電動車龍頭賺錢能力急跌　毛利降至中資車企水平　點解嘅？

今年掀起電動車減價戰的美國電動車公司特斯拉(Tesla)，在首季業績終於自食惡果，遠遜市場預期的純利不但按年倒退24.26%至25.13億美元，賣車分部的毛利率更暴挫11.35個百分點至18.3%，創2019年第二季後低位，幾乎與中資車企低毛利情況差不多。

據業績公告，特斯拉截至今年3月底止首季經調整EBITDA(除利息、稅、折舊及攤銷前盈利)及EBITDA率，分別跌至42.67億美元及18.3%，按年大削15.05%及8.5個百分點；按季而言，整體收入下跌4.06%至233.29億美元。

值得留意是，集團整體毛利率按年勁跌近一成至19.3%，創2020年第4季以來最低，對於特斯拉頻頻發動減價戰後旗下賣車毛利率，是否大打折扣，集團竟然一改以往作風並無單獨列出。不過，經披露數據統計後不難發現，賣車分部毛利率按季再減5.45個百分點，已連跌兩季。

同時，集團季內財政狀況亦大打折扣，事關自由現金流按年縮水80%，降至4.41億美元，創兩年低，少過市場估計的32.4億美元，同時資本開支按年急升17.26%，至20.72億美元。另期內集團持有的比特幣帳面價值則為1.84億美元，與去年第四季持平。

對於上季毛利率大跌，特斯拉解釋，因新廠未充份利用，令毛利受壓，加上原料、商品、物流及保養價格高企，及碳權收入下跌所致。惟仍維持未來數年產量平均年增長率50%、今年電動車產量180萬架的目標，集團首季則交付逾42.28萬架車，計及約44萬輛產量，意味剩餘庫存逾1.7萬輛。

行政總裁馬斯克(Elon Musk)重申，集團追求銷量戰略，而非利潤率，並表明不惜犧牲利潤率，換取經濟衰退期間銷量增長，而未來車款定價則取決於多項因素。

隨着電動車市場競爭愈趨激烈，同業積架越野路華(Jaguar Land Rover)亦不敢怠慢，宣布未來5年內將投資150億英鎊，發展自動化、人工智能、數碼技術及人才技能等，藉以加速品牌現代奢華電動化發展。該企行政總裁Adrian Mardell指，冀公司在2030年前重新定位為以純電優先的現代奢華汽車製造商，並朝向2025年實現淨現金收支平衡和2026年雙位數息稅前利潤的目標邁進。

另邊廂，中國工信部稱，將開展新能源車、智能家電、綠色建材下鄉等活動，着力穩住汽車等大宗消費，將聯合相關部門研究推出穩定汽車消費相關政策。