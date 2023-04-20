美債爆煲倒數！諾獎得主克魯格曼倡4辦法解決...

外媒報道，美國兩黨僵持不下，意味着未來數周美國國債違約風險與日俱增。外媒指，若僵局遲遲未能打破，最快6月份，美國或債務違約，令金融市場及美國經濟陷入混亂。更好的做法是先提高債務上限，再展開兩黨協商，為將來尋求一套持久的預算解決方案。

諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼早前有文章警告，除非國會同意提高債務上限、授權聯邦舉債填補赤字，否則再過幾個月，美國政府就不能付帳單，將促成災難性後果。

穆迪研究報告分析，輕則擾亂美國政府運作，重則加劇全球金融危機，嚴重程度不下於2008年金融海嘯，甚至更嚴重。因為美國國債通常被視為終極安全資產，若投資者對美國政府信守償債承諾失去信心，許多市場將因而停頓。

克魯格曼認為，未來可能發生以下四種情況：

1. 面對金融市場動盪，麥卡錫讓債務上限法案付諸全院表決，共和黨部分理智議員或跨越政黨，與民主黨議員合力通過法案，提高舉債上限。料為拜登政府的A計劃。

2. B計劃則有幾種選項。穆迪似乎認為，拜登政府或忽略債務上限，直接援引憲法第14條修正案，該修正案明言美國公共債務的合法性「不容置疑」。

3. 另一種可能性，是鑄造白金幣。美國法律准許聯邦政府發行面額任選的白金紀念幣。因此，原則上政府可鑄造一枚價值，例如3萬億美元的白金幣，然後存在聯儲局(Fed)，然後由該帳戶領出部分支付帳款。

4. 最後，發行「溢價債券」，提供相對於本金而言異常優厚的票息(coupon)，亦即年息。如此一來，無需擴大官方舉債規模也能借得到錢。