樓價回升？業主收窄議幅　荃灣三房戶僅減22萬即沽

個別業主收窄議幅出貨，荃灣海濱花園套三房單位，僅減價約22萬元，以778萬元售出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21嘉聯林泰和表示，鴨脷洲夾屋悅海華庭1座高層G室，實用面積約427方呎，兩房間隔，享海景，自由市場叫價780萬元，放盤半年，減74萬元，獲用家以705萬元承接，減幅約9.6%，呎價約16,511元。

●中原陳偉華透露，灣仔囍滙3座高層F室，實用面積約436方呎，一房間隔，以1,125萬元易手，呎價約25,803元，新買家屬於投資者，市值租金約26,000元，料享約2.8厘租金回報。

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九龍區

●世紀21家天下黎振傑指，旺角居屋富榮花園10座高層F室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望遠海景，未補價第二市場以545萬元易手，呎價約11,260元。

●美聯徐廣森表示，九龍灣德福花園H座中層11室，實用面積約538方呎，兩房間隔，原業主最初開價738萬元放盤，新近獲同區換樓客洽購，終略減18萬元或約2%，以720萬元易手，呎價約13,382元。

●中原施蒂文指，啟德1號(II)第3座高層H室，實用面積約375方呎，一房間隔，望內街景，最新以760萬元成交，呎價約20,267元，原業主於2017年1月以約739.6萬元購入，持貨約6年帳面可獲利20.4萬元，啟德1號4月暫錄約4宗二手買賣。

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新界區

●美聯林載發表示，荃灣海濱花園16座極高層B室，實用面積約700方呎，套三房設計，開價約800萬元，議價約22萬元後，以778萬元成交，呎價約11,114元，原業主於1996年以338.3萬元購入，持貨約27年帳面升值約439.7萬元或1.3倍。

●美聯蘇賽琼透露，荃灣萬景峯6座中層C室，實用面積約598方呎，三房間隔，有裝修，單位最初叫價1,250萬元，及後減價至1,230萬元，獲區內換樓客議價30萬元，以1,200萬元承接，呎價約20,067元。

●利嘉閣梁均耀稱，青衣居屋青泰苑A座中層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望海景，經數小時議價後，終在已補價自由市場以530萬元易手，呎價約13,217元，屋苑本月錄約兩宗買賣，現時約有25個放盤，入場費由530萬元起。

●祥益盤嘉茵表示，屯門冠峰園2座低層F室，實用面積約582方呎，兩房間隔，區外客即睇即買，以483萬元購入自住，呎價約8,299元。

●利嘉閣呂國雄指，元朗錦綉花園H段單號屋，實用面積約848方呎，屬兩層連花園間隔，新買家睇樓近半年，經議價後以約1,128萬元入市，呎價約13,302元，原業主於2020年以約998萬元購入，持貨約3年帳面獲利約130萬元，物業升值約13%。

●中原賴作智指，上水居屋彩蒲苑4月暫錄2宗買賣，包括B座中層8室，實用面積約394方呎，兩房間隔，已補價自由市場開價約428萬元，放盤不足2個月時間，議價後以383萬元易手，呎價約9,721元，新買家為同區分支家庭。

●中原蔡堅濤表示，粉嶺中心4月錄約兩宗買賣，屋苑A座中層2室，實用面積約535方呎，三房間隔，去年5月放盤時開價約690萬元，議價後減價45萬元，最終以645萬元獲承接，呎價約12,056元，新買家為上車客。

●美聯姚枝榮表示，火炭銀禧花園8座低層E室，實用面積約506方呎，兩房設計，獲區內用家以670萬元承接，呎價約13,241元，原業主於1996年以256萬元購入，持貨約27年物業升值約414萬元或約1.6倍。

●中原杜文俊稱，沙田中心4月暫錄約3宗二手買賣，屋苑東寧大廈高層H室，實用面積約292方呎，兩房間隔，放盤時叫價約540萬元，議價後以510萬元易手，呎價約17,466元，新買家為上車客。

●中原陳鴻霆稱，馬鞍山新港城4月暫錄約8宗買賣，包括B座中層5室，實用面積約568方呎，三房間隔，開價約780萬元，其後反價至以788萬元易手，呎價約13,873元，新買家為用家。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山居屋錦英苑A座低層5室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望山景，放盤1個月，叫價390萬元，獲買家於已補價自由市場以380萬元承接，呎價約9,476元。

●世紀21奇豐廖振雄指，西貢相思灣單號屋，兩房間隔，享海景，叫價918萬元，減價118萬元，減幅約13%，以800萬元沽出，低市價約5%，原業主於2008年2月購入，當時作價700萬元，持貨約15年帳面獲利100萬元離場，物業期內升值約14%。

●中原柯勇透露，將軍澳新都城本月至今暫錄約8宗買賣，平均實用呎價約16,915元，都會豪庭3座高層B室，實用面積約406方呎，兩房間隔，以706萬元易手，呎價約17,389元，上址原業主於2018年6月以696萬元買入，持貨近5年帳面僅賺10萬元。

●世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳居屋寶盈花園8座極高層A室，實用面積約591方呎，三房間隔，望內園景，去年11月未補價第二市場放盤叫價670萬元，近日調整叫價至600萬，日前獲買家以580萬承接，減幅達約13%，呎價約9,814元。

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