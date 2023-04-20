啟德兩個全新項目正式命名　料最快6月招標

●新地啟德天璽•天1期提供906伙 天璽·海擬6月標售

其中天璽•天預計下季可取得預售文件，至於天璽•海第1期已獲批預售同意書，計劃6月招標發售，價格會參考西南九龍天璽。

新地代理總經理胡致遠表示，天璽·天為啟德發展區最高的住宅，基座設有商場，與港鐵啟德站無縫連接。樓盤分兩期發展，第1期提供906伙，間隔涵蓋開放式至四房間隔。

另外，新地代理總經理陳漢麟稱，天璽·海合共提供439伙，已獲批預售的第1期佔256伙，整個項目主打大單位，當中四房戶型佔逾七成，實用面積約1,100至2,200方呎，項目設有23個特色單位，實用面積最大超過4,600方呎，其中8伙設有私人游泳池。

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他指出，客戶查詢反應理想，暫已接獲約1,000組客查詢，當中約3、4成為內地客。首批單位將安排推出三、四房大戶，並表示樓價有信心挑戰啟德跑道區新高。

恒基地產主席辦公室顧問于正人稱，項目着重節能減碳，獲綠建環評暫定金級認證，樓盤周邊策劃及設計中的綠化及休憩空間達約45公頃，並將設約11公里長的海濱長廊。

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另有一宗三房戶成交，為第2期2座19樓E室，實用面積722方呎，以947.5萬元售出，呎價約12,666元。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，其中有兩宗成交買家來自港島區，看好北部都會區前景而作出入市決定。

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