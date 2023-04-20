啟德兩個全新項目正式命名 料最快6月招標
2023年04月20日 22:03
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啟德發展區將成為新盤最新戰線，新鴻基地產(00016)旗下區內兩個全新項目周四(20日)正式命名，其中位於跑道區的臨海項目計劃於6月招標發售，至於恒基地產(00012)等即將推售的同區樓盤持續進行軟銷工作。此外，區內也有在售樓盤錄得成交，以1,242.7萬元沽出兩房戶。
●新地啟德天璽•天1期提供906伙 天璽·海擬6月標售
啟德發展區新盤魚貫登場，新鴻基地產(00016)副董事總經理雷霆表示，旗下啟德協調道10號、以及位於跑道區的承豐道26號項目，兩個樓盤分別命名為天璽•天、天璽•海。
其中天璽•天預計下季可取得預售文件，至於天璽•海第1期已獲批預售同意書，計劃6月招標發售，價格會參考西南九龍天璽。
新地代理總經理胡致遠表示，天璽·天為啟德發展區最高的住宅，基座設有商場，與港鐵啟德站無縫連接。樓盤分兩期發展，第1期提供906伙，間隔涵蓋開放式至四房間隔。
另外，新地代理總經理陳漢麟稱，天璽·海合共提供439伙，已獲批預售的第1期佔256伙，整個項目主打大單位，當中四房戶型佔逾七成，實用面積約1,100至2,200方呎，項目設有23個特色單位，實用面積最大超過4,600方呎，其中8伙設有私人游泳池。
●啟德天瀧周五安排達150組中資行高端客參觀展銷廳
市區新盤推出在即，發展商持續展開軟銷攻勢，恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，由恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)、華懋集團等6大發展商合作發展的啟德天瀧，將於周五(21日)下午率先安排100至150組中資銀行高端客戶參觀展銷廳，而晚上的VIP之夜1,500個名額亦已滿額，周六(22日)開放展銷廳及示範單位予公眾參觀。
他指出，客戶查詢反應理想，暫已接獲約1,000組客查詢，當中約3、4成為內地客。首批單位將安排推出三、四房大戶，並表示樓價有信心挑戰啟德跑道區新高。
恒基地產主席辦公室顧問于正人稱，項目着重節能減碳，獲綠建環評暫定金級認證，樓盤周邊策劃及設計中的綠化及休憩空間達約45公頃，並將設約11公里長的海濱長廊。
●維港1號兩房戶售1242萬 呎價逾2.3萬元
啟德跑道區新盤續錄成交，中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號周四(20日)售出一個兩房戶，單位為2B座10樓G室，實用面積536方呎，以1,242.7萬港元成交，呎價約23,185元。
●飛揚周四再沽3伙 三房戶售947萬元
長實集團(01113)及新鴻基地產(00016)合作發展的屯門青山公路大欖段飛揚項目，周四(20日)錄得3宗成交，其中第1期錄兩宗一房戶成交，均為2座H室，實用面積266方呎，成交價分別378.4萬及402.1萬港元，呎價約14,226及15,117元。
另有一宗三房戶成交，為第2期2座19樓E室，實用面積722方呎，以947.5萬元售出，呎價約12,666元。
長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，其中有兩宗成交買家來自港島區，看好北部都會區前景而作出入市決定。
●港島南岸第2期揚海兩房售1865萬 呎價逾3.5萬
嘉里建設(00683)及信和置業(00083)等合作發展的香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海，周四(20日)錄得1宗成交，據成交紀錄冊，項目1A座27樓C室，實用面積524方呎，為兩房間隔，以1,865.68萬港元售出，呎價約35,605元。
●馬鞍山泓碧洋房連兩個車位8800萬易手
新界一手洋房錄大額買賣，碧桂園(02007)等旗下馬鞍山泓碧於周四(20日)售出項目1號洋房，實用面積3,310方呎，四房連四套房間隔，附設面積2,072方呎花園，平台及天台面積為421及447方呎，該座洋房連兩個車位以8,800萬元易手，呎價約26,586元。
●必嘉坊．迎匯售出兩伙一房戶 售價共1,103.92萬元
恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊．迎匯於周四(20日)售出兩個一房戶，涉及金額共1,103.92萬港元。單位分別17樓E室、以及19樓E室，實用面積均為270方呎，成交價570.94萬及532.98萬元，呎價約21,146及19,740元。